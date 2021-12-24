Kilikya Ermeni Katolikosu, İran’ın Lübnan Büyükelçiliği heyetini kabul etti

23 Aralık tarihinde Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram , kendi makamında İran’ın Lübnan Büyükelçiliğinin temsilcisi, Kültür Ataşesi ve Enformasyon Dairesi Başkanı’nı kabul etti.

Kilikya Ermeni Katolikosluğu’ndan yapılan yazılı açıklamada görüşmede başta Kilikya Büyük Evi Katolikosluğu ile İran Dinlerarası Diyaloğu, Kültür ve İletişim Kurumu arasında devam eden diyalog ve genel olarak İran ile Lübnan arasındaki ilişkiler ele alındı.

I. Aram Katolikosu’na bir hatıra hediyesi veren misafirler, ardından Kilikya Müzesi’ni gezerek müzede sergilenen tarihi eserlerle tanıştı.

ERMENİ HABER AJANSI