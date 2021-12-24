Fener Rum Patriği Bartholomeos, CHP’li İmamoğlu’nun verdiği Noel Yemeği’nden sonra koronavirüse yakalandı!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği tartışmalı Noel Yemeği’ne katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un PCR testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Patrik Bartholomeos, Noel ayini ve etkinliklerine katılamayacak.

Fener Rum Patriği Bartholomeos‘un yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.

Öte yandan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/fener-rum-patrigi-bartholomeos-chpli-imamoglunun-verdigi-noel-yemeginden-sonra-koronaviruse-yakalandi-1610382.html