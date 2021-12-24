Çareyi özledim!

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Şevki Yılmaz

Allah’ımızın yardımıyla savaş meydanlarında elde ettiğimiz istiklalimizi yani bağımsızlığımızı; içimizdeki bir avuç beyinsizler ve hainler yüzünden ilmi, iktisadi, siyasi ve ahlaki meydanlarda kaybettik!

Latin (Yunan) Alfabesi, Roma Kanunları, Haçlıların haftalık pazar tatili ve Haçlı âleminin yılbaşısının mecbur olduğu ve bu İhanetlerin Bayramlarla ve Noel’le kutlandığı bir ülke ve halkı nasıl hür ve bağımsız olabilir ki? Ecdadımızın mezar taşlarındaki kitabeleri ve bize miras bıraktığı eşsiz ve paha biçilmez Medeniyetimizin kitaplarını ve eserlerini anlamak için tercüman tutmaya mahkum edilmiş bir millet nasıl hür ve özgür olabilir ki! Çin’de Mao zaliminin ve Rusya’da Lenin zaliminin yaptığı bu asrın en kanlı darbeleriyle gerçekleşen Komünist Devrimlerde bile; ne Çin’ce kaldırıldı, Ne Rus’ça! Ne Tarih kötületildi ve ne de geçmiş Tarihi şahsiyetleri olan Çar’lar ve İmparatorlar!

Bu ülkelerin halkları kendi kanlı tarihleriyle ve zalim krallarıyla övünürken, ülkemizdeki nesillerimizi şanlı tarihimize ve kahraman sultanlarımıza sövdürdüler! Ve bunun adına, ‘’Cumhuriyet’’ kavramının arkasına sığınarak ‘’Devrimler’’ dediler! Dünya’nın kuruluşundan bugüne kadar nice kavimler ne zulümler yaşadı ama bizden başka hiçbir Millet bu kadar acı tecrübelere muhatap edilmemiştir. Tarihine ve inancına düşman nesiller olarak yetiştirilmiş başka hangi milletin evlatları vardır ki?

“İçimizdeki bazı kendini bilmez akılsız ve beyinsizlerin işlediği yanlışlıklar günahlar ve isyanlar yüzünden hepimizi helâk mı edeceksin Allah’ım!?’’ (Araf S.155) İlahi mesajında belirtilen acı gerçekleri tam bir asırdır yaşamaya devam ediyoruz!

İçimizdeki bu kahrolası sinsiler savaşlarla kaldırılamayan İslam Medeniyetimizi adına ‘’Devrimler’’ diyerek kaldırdılar! ‘’Laisizm’’ ve ‘’Kamalizm’’ adıyla oluşturdukları ideolojik, vesayetçi ve baskıcı uygulamalarla ne idüğü ve ne olduğu belirsiz yöntemleri bu aziz millete zorla, baskıyla, şiddetle dayatma yoluna gittiler! Milli Şairimizin; “yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden; Din de gitti dünya da gitti elimizden.” dediği gibi hem Dünyamızı ve hem de Ukbamızı (Ahiretimizi) hüsrana uğrattılar!

Hristiyan Haçlı’nın Noel’ine hürmet ederken, Müslümanların Haftalık Mübarek Günü olan Cuma Bayramımızı ve Hicri Yılbaşımızı yasaklayarak Haçlı Yılbaşı’nı tatil ettirdiler! Bundan daha büyük bir musibet mi olur?! Bu durum tam bir din ve mukaddesat düşmanlığı değil midir? Başta laisizm ve Kamalizm olmak üzere tüm beşeri ideolojiler zalimi ve katili koruyan, mazlumu ağlatan şeytani birer tuzaktır! Hayvanların bile kabul etmediği Cinsi sapıklığı, nesillerimizi mahveden uyuşturucuyu teşvik eden, Faizi ve her türlü fuhşu koruyan birer kalkandır! Ve Yaratana saygıyı yaratılanlara sevgiyi ve merhameti yok eden bir zehirdir! Haçlı zihniyetinin içimizdeki temsilcileri ne gariptir ki; ‘’Milliyetçilik, Halkçılık, Ulusçuluk Devletçilik’’ dediler; altın gibi paramızı Dolar’a, savunmamızı NATO’ya, Alın terimizi Faizle Kapitalizme, Kültürümüz ve Ahlakımızı Unesco’ya, Hukukumuzu Roma’ya, Eğitimimizi 1949 Fulbright antlaşmasıyla ABD’ye, Siyasi İrademizi Bir Leş miş Milletlere ve Ekonomimizi IMF’ye mahkûm ettiler! Toplumu ahlaken zehirlediler ve ilmi, fikri zincirlere vurdular!

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sevki-yilmaz/careyi-ozledim-37763.html