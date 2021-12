Azerbaycanlı medya yorumcusu Tahran Oruçoğlu İlham Aliyev’i Akit’e değerlendirdi

2020 yılı 27 Eylül’ünde başlayan ve kırk dört gün süren Vatan Savaşı’nda Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün 60 yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el ele vererek hem iki ülkenin kardeşliğini yücelten, hem de bölgenin kaderini değiştiren sinerjiyi ortaya koyan İlham Aliyev, zaferin ardından ikinci doğum gününde 60 yaşına giriyor. Azerbaycanlı medya yorumcusu Tahran Oruçoğlu, “Karabağ Fatihi” İlham Aliyev’in doğum günü dolayısıyla Akit için dikkat çeken bir yazı hazırladı.

İşte İlham Aliyev için yazılan o duygusal ve bir o kadar da çarpıcı yazı:

“Çocukluğundan beri ulusu için savaşan bir babayı gören bir lider hayal edin. Babası gençliğinde Azerbaycan halkının kurtarıcısı olarak biliniyordu. Allah’ın gönderdiği mahv olmakta olan bir milletin kurtarıcısı, bağımsız Azerbaycan’ın kurucusu Haydar Aliyev’den bahsediyoruz. Bir milli kahraman çocuğu İlham Aliyev. Bağımsız Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlayan Başkomutan. Türk dünyasını birleştiren lider 60. yaşını kutluyor. Türk dünyasının yorgun demokratıdır o.

Şimdi bu yorgunluğun tadını çıkarıyor. Mücadele devam etse de artık çok mutludur. Çünkü babasının hayalini gerçekleştirmiş ve kahraman Azerbaycan askeriyle omuz omuza savaşmış ve Azerbaycan halkının kırılan gururunu onarmıştır. 44 günlük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferin lideri hala mücadele ediyor. Diplomatik masada her zaman bir savaş vardır.

Kolay değil. Kolay değil. Ama o yaptı. Halkın desteğini, halkın gücünü his ederek.

İlham Aliyev sadece Azerbaycan halkı için değil, Türk dünyası için de önem lider.

Türk dünyasını Zengazur koridoru ile bağladı.

İlham Aliyevi yakından tanıyalım mı?

İlham Haydar oğlu Aliyev 24 Aralık 1961’de Bakü şehrinde doğdu.

1967-1977’de Bakü’de 6 No’lu ortaokulda okudu.

1977-1982’de Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde (MSIIR) okudu. MGIMO’dan mezun olduktan sonra 1982’de aynı enstitünün yüksek lisans okuluna girdi.

1985’te tezini savundu ve Tarih Bilimleri Adayı derecesini aldı ve 1985-1990’da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde öğretim görevlisiydi.

1991’den 1994’e kadar özel işletme alanında çalıştı ve bir dizi üretim ve ticari işletmeye başkanlık etti.

1994’ten Ağustos 2003’e kadar Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi’nin ilk başkan yardımcılığını yaptı. Ulusal lider Haydar Aliyev’in petrol stratejisinin uygulanmasında aktif rol aldı.

1995 ve 2000 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi üyeliğine seçildi.

1997’den beri Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı’dır.

1999 yılında Yeni Azerbaycan Partisi genel başkan yardımcılığına, 2001 yılında birinci genel başkan yardımcılığına ve 2005 yılında parti genel başkanlığına seçildi.

2001-2003 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) heyetinin başkanlığını yaptı. Ocak 2003’te Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı ve AKPM Bürosu üyesi seçildi.

4 Ağustos 2003 tarihinde Milli Meclis tarafından onaylanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı olarak atandı. Bu kapsamda vekilin yetkilerine son verildi.

İlham Aliyev, 15 Ekim 2003 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenlerin yüzde 76’dan fazlası İlham Aliyev’e oy verdi.

2004 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi onursal diploması ve madalyası ile ödüllendirildi.

15 Ekim 2008 seçimlerinde oyların yüzde 88,73’ünü alan İlham Aliyev, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi.

9 Ekim 2013 tarihinde yapılan seçimlerde oyların yüzde 84,54’ünü alan İlham Aliyev yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

11 Nisan 2018’de yapılan seçimlerde İlham Aliyev oyların yüzde 86,02’sini alarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Azerice, Rusça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe bilmektedir.

Evli. Üç çocuğu ve beş torunu var.

Sayın Başkomutanım, Azerbaycan halkı sizi seviyor, size inanıyor ve sizi destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanım, doğum gününüz kutlu olsun.

