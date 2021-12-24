Armen Sarkisyan: Karabağ savaşı asla bir din savaşı olmadı

Orta Doğu’nun önde gelen İngilizce yayın yapan Suudi Arabistan merkezli ArabNews günlük gazetesi Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile özel bir röportaj yayınladı.

Röportajın Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili kısmı, Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın resmi web sitesinde Ermenice tercümesi ile yayınlanmıştır.

Gazetecinin “Azerbaycan ile ilgili bir kaç sorum var ama algılar ve gerçeklikle ilgili bir sorum daha var. Burada pek konuşulmuyor olabilir ama Ortadoğu’da bunun bir din savaşı olduğuna dair Türkler veya Azerbaycanlılar bir algı yaratmaya çalışıyor” izlenimine Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan şu sözlerle cevap verdi:

“Asla bir din savaşı olmadı. Ermenistan’ın birçok İslam ülkesiyle çok iyi ilişkileri var. Azerbaycan tarafı bazen İslam dünyasının desteğini kazanmak ümidiyle bu kelimeyi kullanmayı tercih ediyor. Örneğin, çatışma Hıristiyan veya dini nitelikte olmadığı için Ermenistan hiçbir zaman Hıristiyan dünyasından bu şekilde destek almaya çalışmadı.”

ERMENİ HABER AJANSI