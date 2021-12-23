Vatikan’da yönetim krizi bitmiyor: Papa Francis Afrikalı kardinalin istifasını kabul etti

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan’da küresel ısınma ve sosyal adelet konularında en önemli danışman olarak görev yapan Afrikalı kardinal Peter Turkson’un istifasını kabul etti.

Afrikalı kardinal ile birlikte Vatikan adalet sarayının insani kalkınma dairesinde çalışan bütün üst düzey görevlileri geçen hafta istifa dilekçelerini sunmuştu.

2016 yılında kurulan bu dairede, barış adelet, göç ve hayır işlerinden sorumlu dört şube bir araya getirilmişti. Vatikan kaynaklarına göre, kuruluşundan bu yana yönetim sorunları ve güç çekişmesi sorunları dairenin yönetiminde hiç bitmedi.

İlk defa Afrika’dan bir papa seçilmesi için daha önce adaylığı gündeme gelen Papa Turkson, geçen hafta istifasını sunmuştu. 73 yaşındaki Ganalı Turkson, her yıl Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu gibi önemli uluslararası toplantılarda sürekli Vatikan’ı temsil ediyordu.

Gineli kardinal Robert Sarah’ın yılbaşında emekli olmasının ardından Turkson’un da istifasıyla Vatikan’da Afrikalı üst düzeyde yöneticilik yapan Afrikalı kardinal kalmadı.

Bu arada Papa Francis’in Turkson’a Vatikan’da başka önemli bir görev vermek için hazırlandığı bildirildi.

Tartışmalı bu daire, Papa Francis’in talebiyle Şikago kardinali Blase Cupich tarafından teftişe tabi tutulmuştu. Vatikan kurallarına göre, Turkson 80 yaşına kadar gelecek Papa’yı seçecek kardinal heyetinde görev yapabilecek.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Turkson’un yöneticilik yaptığı daireye, geçiçi olarak kardinal Michael Czerny bakacak.

Euronews