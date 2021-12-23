Merhum Episkopos Ölümünün 1. Yılında Anıldı

Geçen yıl Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede Rabbe kavuşan Merhum Episkopos Ruben Tierrablanca Gonzalez, ölümünün 1. yılında İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde yapılan törenle anıldı.

Kilisedeki törene Episkopos Ruben’i anmak için salgın şartlarına uygun olarak birçok kişi katılırken onu anmak için birçok rahip de törende hazır bulundu.

Açılış konuşmasında özellikle Episkopos Ruben’in kişiliği, insanlar ve kiliseler arasındaki dialoglar, İstanbul Caritas için yaptığı önemli hizmetler anlatıldı.

Töreni yeni görevine başlayan Episkopos Massimilliano Palinuro yönetirken kendisine Türkiye Süryani Katolik Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı ve İzmir Emekli Başepiskoposu ve akabinde İstanbul Havarisel Yöneticisi Monsenyör Lorenzo Piretto eşlik etti.

Episkopos Massimilliano vaazında, Monsenyör Ruben’in yaptığı sıra dışı iyiliklerinin ve hizmetlerinin her zaman hatırlanmasını temenni etti. Tanrı’nın harikalarını ne kadar çok hatırlarsak, iman hayatının da o kadar güçlü olacağını belirten Episkopos Massimilliano, Monsenyör Ruben’in yüksek eğitimli ve bilgili olduğu halde her zaman ve herkese mütevazi bir şekilde kardeşçe davrandığını söyleyerek alçakgönüllüğü için Rab’be şükredelim dedi. Özellikle yardıma muhtaç olanlar için ne kadar çok gayret ettiğini anlattı. İletişim ve dialog konusunda herkese karşı kardeşçe ilişkiler kurduğunu, hayatının son gününe kadar dialog çalışmalarını sürdürdüğünü ve son dakikaya kadar çalıştığını anlattı. Episkopos olarak tam bir “Pontifex” yani “Köprü inşa eden”di dedi. Hayat planının Mesih’te Bir olmak olduğunu ve bu amacını yerine getirdiği, “Monsenyör Ruben’in hizmet ettiği sürece boyunca gösterdiği öğretilerini ve hizmetlerini unutmadan benimseyelim ve yaşantılarımızda devam ettirelim” diyerek kilisedeki kalabalığı teşvik etti.

Vaazın ardından ilahiler eşliğinde Komünyon kutsamasına geçildi. Komünyon alınmasından sonra Kutsal Ruh Katedrali’nin Rektörü Peder Nicola Masedu , Ispanyolca olarak Monsenyör Ruben’in ailesine bir selam mektubu okudu ve tören sona erdi.

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