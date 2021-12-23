İsrail´in Hristiyan topluluğu büyüyor

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu (CBS) tarafından Noel öncesinde yayınlanan bir ankette, İsrail´in Hristiyan cemaatinin 2020´de yüzde 1,4 büyüyerek 182 bin kişiye ulaştığını ve %84´ünün İsrail´deki yaşamdan memnun olduğunu açıkladı.

CBS tarafından yayınlanan istatistikler İsrail’de büyüyen Hristiyan topluluğunun nüfusun geri kalanına kıyasla yüksek öğrenim oranları sahip olduğunu belirtti.

CBS’ye göre, Hristiyanlar 2020’de %1,4 oranında büyüyerek İsrail nüfusunun yaklaşık %1,9’unu oluşturdu.

İstatistikler, Arap Hristiyan kadınların ülkedeki en yüksek eğitim oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Ankette ayrıca, Yahudi ve Müslüman nüfusa kıyasla işsizlik ödeneğine kaydolan Hristiyanların sayısının daha düşük olduğu tespit edildi.

Hristiyanların %24’ü çok memnun ve %60’ı memnun yanıtını verdi.

İstatistikler Hristiyan liderlerin son açıklamalarıyla zıtlık gösteriyor.

Katolik Kilisesi’nin Kudüs Sorumlusu Francesco Patton, cumartesi günü İngiltere’de Daily Telegraph tarafından yayınlanan bir görüş yazısında, ‘‘İsrail’deki varlığımız güvencesiz ve geleceğimiz risk altında” dedi.

Geçen hafta, Kudüs’teki patrikler ve kilise başkanları, benzer bir şekilde ortak bir bildiri yayınlayarak, Hristiyan varlığını azaltmayı amaçlayan bazı azınlık grupların oluşturduğu tehlikeye karşı uyarıda bulundu.

Patton, bu gruplar, İsrail hükümetini veya halkını temsil etmiyor. Ancak bu grupların faaliyetleri kontrol altına alınmazsa ve suçları cezasız kalırsa, birçok kişinin hayatına yük olabilir” dedi.

https://www.salom.com.tr/haber-120759-Israilacutein_hristiyan_toplulugu_buyuyor.html