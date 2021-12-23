“Ermenistan’a uçuşlar yakında başlayacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ermenistan ve Türkiye uçuşlarının yakında yeniden başlayacağını söyledi. Öte yandan FLYONE şirketi uçuşları başlattı.

Bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan Karaismalioğlu Pegasus havayolu şirketinin Ermenistan’a uçuş hazırlıkları yaptığını söyledi.

Karaismailoğlu sefer yapmak isteyen bir Ermeni havayolu şirketinin de bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan Ermenistan’ın FLYONE Armenia hava yolu şirketi İstanbul- Yerevan arasında uçuşları başlattı. Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi, Flyone Armenia’ya geçtiğimiz aylarda hava operatörü sertifikası vermişti. Fiyatlar şu aşamada tek yönlü olarak 84 Euro civarında görünüyor.

Normalleşme süreci çerçevesinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki uçuşlar, iki buçuk yıllık aranın ardından yeniden başlayacak.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26565/ermenistan-a-ucuslar-yakinda-baslayacak