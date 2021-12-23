Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ankara’da 3+3 formatındaki görüşmeye katılmaya hazırız

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Güney Kafkasya ile ilgili bölgesel işbirliği platformu 3+3 görüşmelerinin Türkiye ve Azerbaycan’da düzenlenmesi halinde katılım göstermeye ve bu ülkelerin temsilcilerini Yerevan’da da kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrara yönelik 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu hakkında konuşan Grigoryan, Ermeni temsilcilerin Ankara veya Bakü’yü ziyaret etmesi ve görüşmelerin Ermenistan’da düzenlenmesi olasılığıyla ilgili, “Bir sebep oluşursa biz de gitmeye ve bölgesel sorunlarla ilgili görüşmeleri organize etmek için bu ülkeleri ağırlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte özellikle Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin ikili formatta daha çok görüşüleceğini belirten Grigoryan, “Ancak 3+3 formatında görüşme imkanı oluşursa, Türkiye ile temaslar ve tutumlarımızı birbirimize anlatmak için bundan faydalanacağız” dedi.

Ermenistan Güvenlik Sekreteri, platformun gündeminde ne olacağının henüz istişare aşamasında olduğunu, çeşitli bölgesel konularla birlikte bölgedeki su kaynaklarının kullanımı gibi ekonomik olanakların ele alınabileceğini söyledi.

ERMENİ HABER AJANSI