Ermenistan Başbakanı, Pers Körfezi’nden Karadeniz’e uzanacak olan yeni rotadan bahsetti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 11. toplantısında Pers Körfezi’nden Karadeniz’e uzanan uluslararası bir rotanın kullanılır hale getirilmesinin bölgesel işbirliğini destekleyebileceğini düşündüğünü belirtti.



Başbakan Paşinyan, “Ermenistan ve Gürcistan arasında ulaşım alanında ikili işbirliği bizim için bir önceliktir. Bir dizi uluslararası ulaşım kuruluşları çerçevesinde işbirliği yapıyoruz, Pers Körfezi’nden Karadeniz’e uluslararası rotasına, ulaşım alanındaki diğer girişimlerin uygulanmasına büyük önem veriyoruz. Pers Körfezi’ni Karadeniz’e bağlayan yolun bölgesel işbirliğini gerçekten genişletebileceğini belirtmekte fayda var” dedi.



Onun sözüne göre Pers Körfezi-Karadeniz rotası açısından iki proje var: Karayolu ve demiryolu rotası.



Paşinyan, “Karayolu geliştirmek için Ermenistan-Gürcistan sınırını Ermenistan-İran sınırına bağlayan Kuzey-Güney yolunu inşa ediyoruz. Aynı zamanda, Azerbaycan ile Azerbaycan-Ermenistan karayolu iletişimi konusunda bir anlaşmaya varabilirsek, bu projenin önemli ölçüde değişerek Kuzey-Güney, Doğu-Batı rotasına dönüşeceğine dikkatinizi çekmek isterim.” ifadelerini kullandı.



Ermenistan Başbakanı aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile demiryolu iletişiminin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.



Paşinyan, “Söz konusu Yeraskh-Julfa-Ordubad-Meghri-Horadiz demiryoludur ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde o işi tamamlamayı umuyoruz.Tabii ki anlaşmalarımızın net bir şekilde kayıt altına alınması için çalışmalıyız.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/21/Pers-Körfezi-Karadeniz/222413