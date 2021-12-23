Efes Antik Kenti gelecek yıl denizle buluşacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’ni gelecek yıl bitmeden tarihte olduğu gibi yeniden denizle buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Halil Fidan

Bakan Pakdemirli, fore kazık çakma işlemlerinde önemli mesafe katedilen ve 2022’nin sonuna doğru tamamlanması planlanan Efes Antik Kanal Projesi’nin ilk etabını inceledi. Pakdemirli, çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar’dan bilgi aldı.

Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Efes Antik Kenti’nin son derece önemli bir kültür varlığı olduğunu vurguladı.

Bölgenin Hristiyanlar için önemine işaret eden Pakdemirli, “Bölgenin Hıristiyanlık dini için de çok çok önemli bir özelliği var. Yani nasıl Müslümanlar hacca gidiyorsa burada da Hıristiyanlık dinine mensup olanlar, dünyadan gelen turistler, özellikle Meryem Ana Kilisesi ve diğer kalıntılar ve kiliselerle alakadar oluyorlar. Bu bölge gerçekten turizm açısından çok büyük bir potansiyel.” dedi.

Efes’in geçmişte bir liman kenti olduğunu hatırlatan Pakdemirli, “Zaman içerisinde denizden gelen alüvyonlarla Efes kenti şu anda bir liman kenti değil. Bugün denizden 9-10 kilometre kadar içerde kalmış durumda. Bunu tekrar 2500 yıl önceki tarihi görünümüne kavuşturmak maksadıyla, bölgede turizm potansiyelini artırmak ve Efes’i tekrar odak noktası haline getirmek için kurumların birlikte çalıştığı bir projeyi hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

Projede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da yer aldığını aktaran Pakdemirli, bu işin kanal tarafının ise Devlet Su İşleri ve Bakanlıkları tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada teknelerin bekleme noktası şeklinde hazırlanmış bir bölümü ziyaret ettik. Bunun akabinde ikinci etabı da diğer kurumlarla beraber yapıyor, inşa ediyor olacağız. İkinci etap da kanalın antik dokuya uygun olarak yapılması, inşa edilmesi ve temizlenmesini içeriyor. Böylelikle bu işin bitiminde de gelecek yıl sonu inşallah şöyle bir amacımız var, Efes Antik Kenti’ne kadar en azından su yoluyla teknelerin ulaşması konusunda arkadaşlar gayret gösterecekler. Zaman içerisinde projenin etaplarında yapımlar devam etmekle beraber, yıl bitmeden de Efes Antik Kenti’ne teknelerin denizden ulaşımını sağlama konusunda bir gayretimiz olacak.”

Bekir Pakdemirli, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje hakkında

Efes Antik Kenti’ni yeniden denizle buluşturacak Antik Kanal Projesi, 2 etaptan oluşuyor.

Projenin ilk etabı 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı ve yat limanını kapsıyor. İkinci etapta ise İzmir-Kuşadası kara yolundan Efes Limanı’na kadar olan alan temizlenecek ve tarihi dokuya uygun şekilde yeniden düzenlenecek.

Proje sayesinde, 2500 yıl sonra Efes’e, özel teknelerle yeniden yolculuk yapma şansı doğacak.

AA