Dağlık Karabağ’a enerjik destek

MİTHAT YURDAKUL Ankara – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın enerji ihtiyacının karşılanması için bölgede güneş ve rüzgar santralleri kurulacağını belirterek, “Türkiye’de bu konuda tecrübesi olan şirketler buraya gelip görüşecekler. Azerbaycan’ın vatan muharebesi ile işgalden kurtardığı bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı enerji konseptinde gerek kamu, gerek özel sektörümüz ile Azerbaycan’ın yanında olacağız” dedi.

1. Türkiye – Azerbaycan Enerji Forumu kapsamında, madencilik, doğalgaz ve elektrik iletiminin de aralarında olduğu bir dizi işbirliği anlaşması yapıldı. Avrupa’da doğalgaz ile ilgili bir arz sıkıntısı olduğunu hatırlatan Dönmez, “Artan talebi karşılayabilmek için mevcut kapasitenin artırılmasıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Sadece boru hattında kapasite artırımı yetmiyor. Esas olan Hazar’daki üretim miktarının artırılması” dedi.

Şirketler devrede

Dönmez, Karabağ’da yeşil enerji altyapısı kurulumu için çalışıldığını belirterek, şunları söyledi: “Azerbaycan’ın yenilenebilir enerjiyle alakalı ciddi hedefleri var. Karabağ bölgesinde yeşil enerji hedefleri bulunuyor. Yatırımlar devlet eliyle gidiyor. Orada hem güneş, hem de rüzgar alanında yatırım planlıyorlar. Türkiye’de tecrübesi olan şirketler gelip görüşecekler. Yine doğalgaz çevrim santralleri düşünüyorlar.”

Elektrik transferi

Dönmez, “Azerbaycan ve Gürcistan arasında fiilen elektrik ticareti var. Gürcistan ile bizim aramızda da elektrik ticareti var. Gürcistan üzerinden elektrik enerjisi transfer edilebilir. Yine, Nahçıvan ile Türkiye arasında da fiilen bir elektrik bağlantısı var. Onu tekrar işlevsel hale getirmek istiyoruz. Karşılıklı olarak bu konuda bir mutabakata vardık” dedi.

Madencilik alanında da işbirliği anlaşması imzalandığını belirten Dönmez, “utabakat zaptı ilerleyen safhalarda somut bir madencilik projesine de dönüşebilir” diye konuştu.

Dönmez, “SOCAR’ın ülkemizdeki faaliyetlerine verdiğimiz desteğin bir benzeri, Azerbaycan’da TPAO ve BOTAŞ’a artarak verilmesinden memnuniyet duyarız. Azerbaycan ile koordineli şekilde çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

‘En büyük müttefik’

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da, “Azerbaycan ve Türkiye’nin birliği, kardeşliği ve müttefikliği bölgeyi aydınlatıyor. Bu kardeşlik kalıcı barışı temin ediyor” dedi. Avrupa’nın yaşadığı enerji krizinde TANAP ve TAP’ın önemini daha da arttığını ifade eden Şahbazov, Avrupa’ya gönderilen gazın ilk 11 ayda 7.3 milyar metreküpe çıktığını bunun 2023’te 11 milyar metreküpe çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Şahbazov, 2018 temmuzundan beri TANAP üzerinden Türkiye’ye 13.6 milyar metreküp gaz geldiğini söyledi. Şahbazov, Karabağ’ın yeşil enerji bölgesine dahil edilmesi için de Türk şirketleri ile işbirliğinin önemli olduğunu söyleyerek, “Temiz enerjili geleceğe doğru giden yolda Türkiye’yi en büyük müttefik olarak görüyoruz” dedi.

Milliyet Gazetesi