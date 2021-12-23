Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Saray’da Erdoğan için anoten kutsama duası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyeleri Erdoğan’ın ‘sağlığı ve başarısı’ için anoten duası etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini kabul etmişti. Toplantının ardından Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı; Hahamlar, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anoten kutsama duası okudu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulunduğu görüşmeye İstanbul, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda ve Rusya’dan Hahambaşı ve hahamlar katılmıştı.

Toplantı sonrasında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anoten kutsama duası okundu.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Saray'da Erdoğan için anoten kutsama duasıhttps://t.co/dHIgE9cClt pic.twitter.com/nXD622ksgF — Artı Gerçek (@artigercek) December 23, 2021

ANOTEN KUTSAMA NE DEMEK?

Anoten ya da Ha-noten Türkiye Yahudileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı kutsama duasıdır. Anoten Duası, 15 yy’dan sonra (1492) İspanya’dan kaçan Sefarad Yahudileri’ne kapılarını açan Osmanlı Devleti’ne bir şükran ve medyunluk duygusu içinde yazılmış bir duadır.

Artı Gerçek