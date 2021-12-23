Beştepe’deki Görüşme Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Bu görüşme sosyal paylaşım platformu Twitter’da gündem olurken paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikliler de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı’nın gündeminde Türkiye-İsrail ilişkileri vardı. Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme sürecine değindi, bu ilişkilerin bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından hayati olduğunu söyledi.

Beştepe’de gerçekleşen görüşme sosyal medya platfomu Twitter’ın da gündeminde yer aldı. Paylaşılan mesajlar içinde antisemit içerikliler de bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2021/12/23/bestepedeki-gorusme-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/