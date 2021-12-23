Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi

Azerbaycan’ın resmi ajansı olan Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, Fransa’nın Azerbaycan’da bulunan maslahatgüzarına, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak nota verildi.

Fransa’da önümüzdeki yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan ve Fransa’nın Ile-de-France bölgesi Cumhurbaşkanı Valerie Pekrez’in 22 Aralık’ta Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Hankendi şehrini yasadışı bir şekilde ziyaret ettiği kaydedildi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’nın (AZERTAC) bildirdiğine göre, bu olay üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın maslahatgüzarını bakanlığa çağrırarak protesto notası verdi.

“AZERBAYCAN’IN EGEMENLİĞİNİN İHLALİDİR”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Seçim kampanyasının bir parçası olarak diğer Fransız politikacıların da eşlik ettiği bu ziyaret, Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ülkenin ulusal mevzuatının ihlalidir” ifadelerine yer verildi.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİLER

Dışişleri Bakanlığı, Hankendi’ye yapılan ziyareti yasadışı olarak niteledi ve “şiddetle” protesto etti. Açıklamada, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili yasalarının gereklerini ciddi şekilde ihlal eden bu Fransız vatandaşlarının ulusal mevzuatımıza göre sorumlu olduğu” hatırlatıldı.

Bir grup Fransız siyasetçinin bu adımının, Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerine, Fransa’nın bölgedeki itibarına ve ihtilafın sona ermesinden sonra Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine zarar verebileceği söylendi.

Azerbaycan topraklarını yasadışı olarak ziyaret eden Fransız vatandaşlarının adlarının ülkemize girmesi istenmeyen kişiler listesine dahil edildiğini size bildirmek isteriz.

Cumhuriyet Gazetesi