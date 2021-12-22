Valérie Pécresse’den Azerbaycan’a çağrı: Ermeni esirleri derhal iade edin

Fransa’nın Île-de-France Bölgesinin Başkanı Valérie Pécresse Ermeni ve Fransız gazetecilere verdiği demeçte, Azerbaycan’da tutulan 51 Ermeni esirin koşulsuz olarak iade edilmesi çağrısında bulundu.

Pécresse, Azerbaycan ve Türkiye’nin girişimiyle 2020’de Ermenistan’ın başına gelenlerin Avrupa’ya bir uyarı olduğunu vurguladı.

Pekres, Yerevan ziyareti sırasında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Parlamento Başkanı Alen Simonyan ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştüğünü bildirdi.

“Bu görüşmelerde 2020 44 günlük savaşını konuştuk. Bu zorlukları aşma konusunda Ermeni halkıyla tam dayanışma içinde olduğumu ifade ettim.” dedi.

Kasım 2020’dan bu yana hem Île-de-France hem de Fransız Senatosu Dağlık Karabağ’ı tanıyan kararlar almak için birçok girişimde bulunduğunu da hatırlattı.

Ona göre, Fransız hükümeti savaşın sorumluluğunun tamamen Azerbaycan’da olduğunu açıkça belirtti, bazı Suriyeli cihatçıların desteğiyle Türkiye ile birlikte savaşı başlattı.

“Ermenistan’da yaşananların Avrupa’ya bir uyarı olduğunu düşünüyorum, önemini küçümsememiz, burada olanların bizi tehdit etmediğini düşünmemiz çok yanlış olur, çünkü Avrupa tarihi hafife alındıklarında baş kaldırdığı tehlikelerle doludur. ” ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/22/Valérie-Pécresse-Azerbaycan-Ermeni-esir/222449