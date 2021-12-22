Rudi Dökmecioğlu, Tmob’daki CEO’luk görevini Tunç Akyurt’a devretti

Fintech, ödeme sistemleri, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret, bankacılık ve havacılık sektörlerinde hizmet veren Tmob’un kurucusu ve CEO’su Rudi Dökmecioğlu, CEO’luk görevini devrediyor. Şirketin yeni CEO’su Tunç Akyurt olacak.

Gözde Ulukan

Fintech, ödeme sistemleri, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret, bankacılık ve havacılık sektörlerinde hizmet veren Tmob’un kurucusu ve CEO’su Rudi Dökmecioğlu, CEO’luk görevini devrediyor. Şirketin yeni CEO’su Tunç Akyurtolacak.

11’den fazla ülkede, içlerinde Fortune 500 firmalarının da yer aldığı şirketler için 200’den fazla projeye imza atan ve son dönemde İstanbulkart projesiyle adından söz ettiren Tmob | Thinks Mobility’de üst düzey yönetim değişimiyle yeni bir dönem başlıyor.

Sektörde yenilikçi projeleriyle tanınmış olan şirketin kurucusu, girişimci ve teknoloji girişimleri melek yatırımcısı Rudi Dökmecioğlu, yönetim kurulu başkanı olarak uzun vadeli küresel stratejilere odaklanma rolünü üstleneceğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Uzun dönemli bir planlamadan sonra, bayrağı devrederek uzun vadeli küresel stratejimize odaklamak için doğru zamanın geldiğine karar verdim. Tmob’u 2009 yılında kurduğumdan beri, kurucu ve CEO olarak görev yapıyorum. 12 yıllık büyüme geçmişiyle iş kültürü oturmuş bir kurum olarak, küresel boyutta B2B teknolojisi üreten firmalar arasında lider güç merkezi olma vizyonumuza yönelik, yenilikçi ve uzun vadeli gelişmeyi sürdürecek ve pazar payımıza ivme kazandırmaya devam edeceğiz. Şirketimizin yeni CEO’su Tunç Akyurt liderliğinde Londra’da kuracağımız genel merkez ile küresel genişlemeyi güçlendireceğiz.”

Tmob’un yeni CEO’su Tunç Akyurt, hem dijital bankacılık ve ödeme sistemlerindeki üst düzey yöneticilik deneyimini hem de danışman olarak telekom, perakende ve e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlere stratejik çözümler sunma konusunda edindiği tecrübesini Tmob’a taşıyor. Akyurt yaptığı açıklamada “Tmob olarak yeni ve uzun soluklu bir yarışa giriyoruz, amacımız Tmob’u Türkiye’nin küresel teknoloji ihracatçısı yapmak ve sunduğumuz inovatif çözümlerle işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında hayatlarını kolaylaştırmak,” dedi.

Tunç Akyurt kimdir?

İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tunç Akyurt, yüksek lisans derecesini ABD’de Virginia Tech Üniversitesinde Yönetim Sistemleri Mühendisliği’nde tamamladı. Tunç Akyurt, kariyerine ABD’nin en büyük 10 bankası arasında yer alan Capital One’da başladı. Akyurt, Capital One’da Pazarlama ve Analiz Departmanında çeşitli görevlerde yaklaşık 5 yıl çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü ve Kıdemli Yönetim Danışmanı göreviyle McKinsey & Company’de görev aldı. Burada özellikle finansal hizmetler, telekom ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli uluslararası şirketlerin stratejik öncelikli problemlerine çözümler geliştirdi.

2003 yılında QNB Finansbank’a transfer olan Akyurt, tüm Bireysel Bankacılık ve Ödeme sistemleri iş kollarını ve uluslararası iş geliştirme departmanını 7 yıl boyunca Grup Başkanı ünvanıyla yönetti. 2010 yılında Akbank’a Genel Müdür Yardımcısı olarak transfer olan Akyurt, Strateji, CRM, yeni ürün ve kanal geliştirme, ekonomik araştırmalar ve bankasürans gibi alanları yönetti. Akbank’ta doğrudan CEO’ya ve yönetim kuruluna bağlı olarak stratejik öncelikli aktivitelerden sorumlu olarak hizmet verdi. Akyurt, ayrıca Akbank’ın dijital bankacılık hizmetlerini içeren “Akbank Direkt” projesine liderlik etti. 2014 yılında Peppers & Rogers Yönetim Danışmanlık Grubuna geçen Akyurt, tüm Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde müşteri deneyimi, ileri seviye analitik ve dijital dönüşüm alanlarından sorumlu Yönetici Ortak olarak görev yaptı.

2017 sonrasında N2Growth şirketine Yönetici Ortak olarak transfer olan Tunç Akyurt, 2019 yılında Asya, Orta Doğu ve Avrupa’da, 18 ülkede dijital bankacılık, tüketici finansmanı ve yatırım hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren küresel bir Finansal Hizmetler ve Fintek grubuna CEO olarak geçiş yaptı.

https://webrazzi.com/2021/12/22/rudi-dokmecioglu-tmobdaki-ceoluk-gorevini-tunc-akyurta-devretti/