Kolektif hafızamızın arka odası: Yüksek Kaldırım

İhsan Yılmaz

Sanki savaştan yeni çıkmış, yağmalanmış, terk edilmiş bir sokakta yürür gibiydim önceki gün Karaköy’deki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokak’tan oluşan genelevlerin bulunduğu bölgeyi gezerken.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, davet ettiği bir grup gazeteci ve köşe yazarına burada gerçekleştirilecek dönüşümü nasıl yapacaklarını anlatıyor. 100 yıldan fazladır faaliyet gösteren İstanbul’un ‘günah semti’, Red Light’ı, gri metal kapısını bir daha açılmamak üzere kapatıyor.

Galataport’un açılmasıyla birlikte bölgenin cazibesinin arttığı bir gerçek.

Üç sokakta toplam 42 ev var ve bunların 37’si Matild Manukyan’ın varislerine ait. Evlerin hemen hepsi yıkık dökük. İçlerinde iki tescilli yapı, iki sinagog ve bir kilise var.







Başkan Yıldız, talebin Manukyan’ın varislerinden geldiğini, belediye olarak kendilerinin de bir plan hazırlayarak aynı zamanda bir zihniyet ve fonksiyon dönüşümü başlatacaklarını söylüyor.

Tescilli olanlar dışındaki teknik raporlar doğrultusunda çürük olan binalar yıkılarak yerine yenileri yapılacak. Bölgenin dönüşümü içinse üniversiteler, sivil toplum örgütleri, fikir insanları ve bölgeyle ilgili hak sahiplerinden oluşan bir kurul oluşturulacak.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ihsan-yilmaz/kolektif-hafizamizin-arka-odasi-yuksek-kaldirim-41965983