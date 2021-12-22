İran Meclisi milletvekilleri

İran Meclisi milletvekilleri Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Çalışma ziyareti için Ermenistan’a gelen İran Parlamentosu İran-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Seyed Mehdi Farşadan başkanlığındaki heyet üyeleri, Ermenistan-İran lideriyle birlikte 21 Aralık’ta Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün Müze İşleri Müdür Yardımcısı Lusine Abrahamyan, konuklara anıtın yapım hikâyesini anlattı ve geçen yüzyılın sonunda Azerbaycan’daki Ermeni nüfusun etnik temizliği sırasında ölen Ermenilerin anısına ithaf edilen üç haçkarın hikâyesini sundu.

İran Parlamentosu’nun iki Ermeni milletvekili Ara Şaverdyan ve Robert Beglaryan da dâhil olmak üzere, İran’dan gelen heyet üyeleri, sonsuz ateşe çiçek bıraktı, Ermeni Soykırımı’nın şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, Ermeni Soykırımı Müzesi’ni gezdi, kalıcı ve geçici sergilerle tanıştı.

Ziyaretin sonunda heyet üyeleri Onursal Konuk Defteri’ne not aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu