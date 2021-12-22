Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nın kazanan Malena: “Zaferimi Ermenistan’a adıyorum” (Foto)

Fransan’ın başkenti Paris’te düzenlenen 19. Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nın kazananı Ermenistan oldu. Paris’in Île Seguin adasındaki konser salonunda yapılan yarışmada “Qami Qami” adlı şarkısıyla Ermenistan’ı temsil eden Melena, 224 puanla birinci seçilmişti.

22 Aralık’ta Ermenistan heyeti Paris’ten döndü. Gazetecilerle konuşan Malena “Zaferimi Ermenistan’a, Ermenilerimize adıyorum. Sizi çok ama çok seviyorum” ifadeleri kullandı.

Malena’nın yakınları, hayranları ve onun zaferini paylaşmak isteyen çokk sayıda kişi, Zvartnots Havalimanı’nda heyeti “Ermenistan-Ermenistan” sloganları ve “Qami-Qami” şarkısı eşliğinde çiçekler ve hediyelerle karşıladı.

Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması 2022 yılında Ermenistan’da düzenlenecek.

Hatırlanacağı üzere Melena jüriden 53 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. Ardından izleyicilerden 109 puan alarak birinciliğe yerleşmişti. 14 yaşındaki Malena zafer haberini duyunca heyecandan sahnede gözyaşlarına hakım olamadı.

Ermenistan yarışmaya 2007 yılından beri katılıyor.

ERMENİ HABER AJANSI