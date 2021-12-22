Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Stanislav Zas ile bir araya geldi

22 Aralık Çarşamba günü Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan’a çalışma ziyaretinde bulunan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas ile bir araya geldi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi’nden verilen habere göre görüşmede taraflar, Ermenistan’ın KGAÖ’deki başkanlığı döneminde uygulanacak programları ele aldılar. Bu bağlamda, KGAÖ üye devletlerinin terörizm, aşırıcılık, göç güvenliği, biyolojik güvenlik ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı bir politika geliştirme konusundaki ortak faaliyetleri bir öncelik olarak değerlendirildi.

Muhataplar, Ermenistan-Azerbaycan, Tacikistan-Kırgızistan ve Tacikistan-Afganistan sınırlarındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak konusunda fikir teatisinde bulundular. Burada, KGAÖ Genel Sekreteri, Afgan mültecilerin KGAÖ üye devletlerinin topraklarına göç akının yaşanma olasılığının arttığını vurgulayarak, bunu bir göç sorunu olarak nitelendirdi.

Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu sundu ve bunun Ermenistan için birincil öneme sahip bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, her iki taraf da Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirleme ve çizme sürecinin bir an önce başlaması için koşulların sağlanmasını önemsedi.

ERMENİ HABER AJANSI