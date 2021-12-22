Ermenistan-Azerbaycan demiryolu

Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan demiryolunun ne zaman yeniden oluşturulacağını söyledi

Ermenistan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 11. oturumunda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölgesel yolların önündeki engellerin kaldırılması ve yeni lojistik kapasitelerin geliştirilmesi konusuna değindi.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından bildirildiği üzere Paşinyan, Basra Körfezi-Karadeniz güzergâhında, karayolu ve demiryolu olmak üzere, iki proje olduğunu vurguladı.

Paşinyan’a göre Ermenistan, karayolu güzergâhını geliştirmek için Ermenistan-Gürcistan sınırında, Ermenistan-İran sınırına kadar Kuzey-Güney yolunu inşa ediyor.

“Aynı zamanda, Azerbaycan ile Ermenistan-Azerbaycan karayolu iletişimi konusunda anlaşmaya varabilirsek, bu projenin önemli ölçüde değişerek Kuzey-Güney, Doğu-Batı güzergâhına dönüşeceğine dikkatinizi çekmek isterim.

26 Kasım’da Soçi’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde, ayrıca 14 Aralık’ta Brüksel’de AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğunda bu konu görüşüldü.

Yeraskh-Culfa-Ordubad-Meğri-Horadiz demiryolunun yenilenmesi çalışmasını önümüzdeki 2-3 yıl içinde tamamlamayı umuyoruz.

Elbette, anlaşmalarımızın net bir şekilde kaydedilmesi için çalışmalıyız”,- dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu