Çevrimiçi şarap satışı

AB’de Ermeni şaraplarının çevrimiçi satışı için bir platform başlatıldı

Ermeni Bağcılık Vakfı ve Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı (GIZ), ACBA Federasyonu ile işbirliği içinde, Ermeni şarapları için çevrimiçi bir satış platformu www.winesofarmenia.store kurdu.

Dört dilli bir satış platformu olmasının yanı sıra site, Ermenistan’ın şarapçılık mirası, Ermeni üzüm çeşitleri ve şarap bölgeleri hakkında kapsamlı bilgiler içerecek.

Online mağazanın hizmete girmesiyle birlikte, Almanya’nın Berlin kentinde de Ermeni şarapları için ortak bir depolama ve lojistik merkezi açıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu