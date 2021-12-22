Burası Hindistan değil Van

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Erkaldı köyü yaklaşık yüz yıldır ‘Hindistan’ olarak anılıyor. Köyün girişindeki çift isimli tabela görenleri şaşırtıyor

Van‘ın Gürpınar ilçesine bağlı bin 300 nüfuslu Erkaldı köyü yıllardır ‘Hindistan‘ köyü olarak biliniyor. Köyün girişinde yer alan iki ismin de yer aldığı ‘Erkaldı, Hindistan’ tabelası yoldan geçen herkesi şaşırtıyor. Hindistan ülkesiyle bağı olmayan köyün ismini, yüz yıllar önce bu köyde yaşayan Ermenilerin “asarlık, yıkılmış yer” anlamına gelen ‘Hindistan’ olarak koyduğu biliniyor. Asıl adı Erkaldı olan köy, yüzyıldan fazladır iki isimle de anılıyor. Ermenilerden kalma evlerin izleri ise hâlâ varlığını sürdürüyor.

KÖYDEKİ HERKES AKRABA

Köy ismi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Yaz ve kış aylarında nüfus değişse de ortalama bin 300 nüfusa sahip olan köyün muhtarı Halil Taşer köyün tarihçesini anlattı. 103 yıl önce büyük dedelerinin bu köye geldiğini belirten Taşer, “Bu köyde herkes akrabadır. Benim dedemler yüz yıl önce Cizre’den Sovyetler‘e göç etmişler. Orada zulme uğrayınca buraya gelerek yerleşmişler. Burası yüz yıllık bir yerleşim yeri. Bizden önce Ermeniler yaşıyormuş. 300 yıllık olduğu tahmin edilen 2 Ermeni kilisesi vardı fakat onlar yıkıldı. Kilisenin yıkıldığı yere köyün camisi yapıldı. Sadece eski evlerden kalma kalıntılar var” dedi.

‘DUYANLAR ŞAŞIRIYOR’

Köyde iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık nedeniyle tarımın bittiğini, hayvancılığın ise azaldığını aktaran Taşer, “Köyümüzde 2 kaynak su vardı fakat bunlar kurudu. Eskiden burada üzüm, ceviz ve armut yetiştirilirdi fakat şimdi kalmadı. Kendimiz de susuzluk yaşayıp bir dönem tankerle su getirttik. Şimdi çok şükür belediye sondajı ile suyumuz var. Fakat tarım ve hayvancılık için yeterli olmaması sebebiyle gençler şehir dışı ve yurt dışına çalışmaya gidiyor. Kuzey Irak, Pakistan, İran, Azerbaycan ve Tanzanya‘da inşaat sektöründe çalışan köylülerimiz var. Türkiye‘de de yurtdışında da ‘Ben Hindistan’dan geldim’ deyince insanlar şaşırıyor” ifadelerini kullandı.

Aslışah NARGÜL

https://www.sabah.com.tr/yasam/burasi-hindistan-degil-van-5796196