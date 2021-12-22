Bakü için sınırlayıcı

Azerbaycan askerlerinin yakalanması Bakü için caydırıcı oldu

Meclis Savunma ve Güvenlik Komitesi başkanı, “Sivil Sözleşme” grubunun milletvekili Andranik Koçaryan, Azerbaycanlı askerlerin 18 Aralık’ta Ermeni ordusu tarafından yakalanmasının, Azerbaycan tarafı için kısıtlayıcı bir faktör olduğunu iddia etmekle birlikte, onların kısa sürede iade edilmeleriyle ilgili soruya cevap vermemeyi tercih etti.

Azerbaycan askerlerinin gelecekte de benzer şekilde sınırı ihlal etmeleri durumunda, bu adımın Bakü için sınırlayıcı bir faktör olacağına inanan Koçaryan, Azerbaycan askerlerinin neden bu kadar çabuk iade edildiği ve Ermeni tarafının karşılığında bir şey alıp almadığı sorulduğunda, “Yorum yok” diye yanıtladı.

Ermenistan Kamu Radyosu