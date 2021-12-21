Kremlin: Putin ve Macron telefonda görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Putin’in Fransız mevkidaşı Macron ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede Avrupa’daki güvenlik ve istikrarın, Ukrayna’daki durumun ve Kiev’in Minsk anlaşmalarını uygulama isteksizliğinin ele alındığını bildirdi.

Kremlin basın dairesinden yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün telefonda görüştü, görüşmede Avrupa’daki güvenlik ve istikrar, Ukrayna’daki durum ve Kiev’in Minsk anlaşmalarını uygulama isteksizliği ele alındı.

Açıklamada, “Avrupa kıtasında istikrar ve güvenliği güçlendirme konuları tartışılmaya devam etti. Bu bağlamda özellikle Fransız tarafı dahil ilgili muhataplara teslim edilen ve ardından yayınlanan, Rusya ve ABD arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma ve Rusya ile NATO üyesi devletlerin güvenliği sağlamaya yönelik önlemlerine ilişkin anlaşma taslakları üzerinde duruldu” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna içindeki ihtilafın çözümünün ve Kiev’in Minsk anlaşmalarına uyma konusundaki isteksizliğinin de tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada, Rus liderin Normandiya formatında yeni zirve düzenleme olasılığının Kiev makamlarının somut adımlarına da bağlı olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre liderler, diğer konuların yanı sıra Dağlık Karabağ’daki durumun istikrara kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi, Rusya ve Fransa’nın bu konularda senkronize hareket etmeleri kararlaştırıldı.

Sputnik Türkiye