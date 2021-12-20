Yunanistan’dan Ermenistan ordusuna destek

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Türkiye karşıtı her adımın içerisinde yer alan Yunanistan, Ermenistan ordusuna destek vermeye devam ediyor. İki ülke askerleri ortak eğitim programı icra etti. Yunan askerleri tarafından Ermenistan özel kuvvet personeline keskin nişancı ve meskun mahal eğitimi verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Ermenistan’ın Üçlü İş Birliği Programı çerçevesinde Rum kesiminde Özel Hassas Keskin Nişancı (ESEA) eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, 6-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında Yunanistan, Ermenistan özel kuvvet personeline keskin nişancı ve meskun mahal eğitimi verdi.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sonrası, Yunanistan Ermenilere verdiği desteği gizlememişti. Atina’nın Nea Peramo bölgesindeki askeri kışlada, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin (7. Amfibi Bölüğü) Ermenistan’ın özel harekat birimlerine eğitim verdiği duyurulmuştu.

SÖZDE SOYKIRIM ANITINA ZİYARET

Karabağ Savaşı döneminde provokatif adımlar atan Yunanistan’ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan’da sözde soykırım anıtını ziyaret etmişti. Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzalamıştı.

Nikos Dendias (ortadaki)

https://www.yenisafak.com/dunya/yunanistandan-ermenistan-ordusuna-destek-3726584