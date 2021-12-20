Vanlı Yahudilerin Çöreği: Kade

NESİ ALTARAS

Daha önce sizlerle rulo şeklinde yapılan, reçelli ve cevizli bir tatlının tarifini paylaşmıştık. Bu Van Yahudisi tatlının adı kişmişyanedir. Kade ise mayalı hamurdan yapılan bir çeşit tuzlu çörektir. Bu düzeltmeyi yapan ve bizimle kade tarifini paylaşan Leyla Güner’e tekrar teşekkürler.

Malzemeler

Yarım kilo süt

250 gram margarin veya tereyağ

2 küp şeker

1 paket toz maya veya yaş maya

1 yumurta sarısı

Un

Yapılışı

Süt ılık hale getirip maya içinde eritilir. Tereyağı eritilir ve biraz tuz ve şeker eklenir. Hepsi karıştırılır. Oluşan bulamaca aldığı kadar un konarak iyice yoğrulur ve mayalanmaya bırakılır. Yaklaşık 45 dakikada maya kabarır. Avuç içinde bezeler yapılır ve biraz daha dinlendirilir. Teker teker elle bastırarak yuvarlak yapılır üzerine yumurta sarısı sürüp fırına verilir. Afiyet olsun!

Vanlı Yahudilerin yaptığı bu çörek aynı bölgedeki Kürtler tarafından da yapılır ve herkes tarafından kade olarak bilinir. Müslümanlar arasında sahur veya Van kahvaltısında yenen bu çörek Ağrı, Bitlis ve Van’da popülerdir. Bazı tariflerde içine ceviz de konur.

https://www.avlaremoz.com/2021/12/20/vanli-yahudilerin-coregi-kade/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vanli-yahudilerin-coregi-kade