Kilise Önderleri ve Temsilcileri İBB’nin Noel Yemeği’nde Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihinde ilk kez kilise temsilcileri için Noel yemeği düzenledi.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Noel yemeğine, İstanbul’daki Ortodoks, Katolik ve Protestan ruhani liderler katıldı.

20 Aralık akşamı gerçekleşen yemeğin ev sahipliğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Eşi Dilek İmamoğlu da yemekte yer aldı.

İBB İnanç Masası koordinesinde düzenlenen davet, belediye tarihinde bir ilk oldu.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen davete katılan İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi-Havarisel Vekili Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, kısa bir Noel tebriği konuşması yaptı.

Programa ayrıca Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan, Ermeni Protestan Kilisesi Pastörü Kirkor Ağabaloğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi S. Can Ustabaşı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Din istismarı dünya barışının önündeki en büyük engel”

Yemekte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un, pek çok farklı din, millet ve kültürden insanların tarih boyunca komşuluk ettiği eşsiz, dünya güzeli bir kent olduğunu vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, din istismarının dünya barışının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. İmamoğlu, “İstanbul pek çok farklı din, millet ve kültürden insanların tarih boyunca komşuluk ettiği eşsiz dünya güzeli bir kent. Kuşkusuz özel günlerimizde ve bayramlarımızda sevinci, mutluluğu, birlikte olmanın tadını paylaşmak bizleri çok daha fazla yakınlaştırıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu günlerde dayanışma kültürümüz en kıymetli hazinelerimizden biri olarak ortaya çıkıyor. Ayrıştırıcı bir atmosfere dönüştüğü zaman zaman kentimizde de olmuştur. Bu durumun sebepleri arasında, dinin insana dair özünü geri plana itip dini, siyasal ve sosyal hatta kişisel iktidar için görmek bulunduğunu belirtmek isterim. Din istismarı dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde en büyük engeldir. Hiç bir vatandaşımız asla azınlık olarak tarif edilemez” dedi.

Hiçbir vatandaşın kendisini azınlık olarak tanımlamamasını isteyen İmamoğlu, “Bu şehrin 16 milyon insanı birdir. Hiçbir insanımız, hiçbir vatandaşımız asla ve asla azınlık olarak tarif edilemez, edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, İstanbul Rum Patriği Bartholomeos I. ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte ayrıca çeşitli musiki toplulukları ve korolar sahne aldı.

https://haber.sat7turk.com/kilise-onderleri-ve-temsilcileri-ibbnin-noel-yemeginde-bulustu/