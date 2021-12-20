Kadife devrim öncülüğünden Türkiye özel temsilciliğine: Ruben Rubinyan kimdir?

Ruben Rubinyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki diyalog sürecinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin özel temsilcisi olarak atandı. Hakkında çok az şey bilinen Rubinyan, 2018’de partinin başını çektiği hükümet karşıtı sokak eylemlerinde, sivil itaatsizlik eylemlerinde en öndeki isimlerden biri oldu. Sarkisyan hükümetini istifa zorlayan, Kadife devrim sürecinin aktörlerinden oldu.

ALİN OZİNİAN

Türkiye’nin “uçuşlara ve temsilcilik atamalarına başlayacağız” açıklaması ile haberdar olduğumuz Türkiye-Ermenistan “normalleşme süreci” nasıl gelişir, şu an kesin konuşmak zor. Fakat görünen o ki ülkenin atadığı temsilciler yeni bir sürecin işaretini verebilir. Öte yandan, Türkiye’nin atadığı Kılıç’ı tanısak da Ermenistan’ın atadığı temsilci Ruben Rubinyan’ın kim olduğu hakkında çok az bilgimiz var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın özel temsilci olarak görevlendirileceğini açıkladı. Ermenistan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için özel bir elçi atanmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdikten hemen sonra, bir hamle de Ermenistan tarafından geldi. Ermenistan da normalleşme süreci temsilcisini atadığını, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı (Sözcüsü) Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın, Ermenistan ile Türkiye arasındaki diyalog sürecinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin özel temsilcisi olacağını açıkladı.

Büyükelçisi Serdar Kılıç, Dışişleri Bakanlığına 1984’te girdi, çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 2006-2008 yıllarında Bakanlıkta NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 2008-2010 yıllarında Beyrut Büyükelçiliği, 2010-2012 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği, 2014-2021 yılları arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. 23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü.

CHP Samsun milletvekilli İlyas Kılıç’ın oğlu olan Serdar Kılıç aynı zamanda, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Çağatay Kılıç’ın amcası.TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Kılıç, 28 Mart 1958 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İngilizce bilen Kılıç evli ve üç çocuğu var.

Kılıç’ı tanısak da, Ermenistan’ın atadığı temsilcinin kim olduğunu bilmiyoruz. Tanımakta yarar var.

Ruben Rubinyan Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı, ve Ermenistan Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Delegasyonu Başkanı ve Dış İlişkiler Daimi Komitesi Eski Başkanı. 2018-2019 yıllarında Dış İlişkiler Bakan yardımıcısı olan Rubinyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın partisi Sivil Sözleşme Partisinin de kurucu üyesi.

Rubinyan oldukça genç. 8 Mart 1990’da Erivan’da doğan siyasetçi, 2010’da Erivan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nden mezun oldu. 2011’de ise University College of London’dan (UCL), Politika ve Güvenlik Yüksek Lisans Derecesi aldı. 2012’de Polonya’daki Jagiellonian Üniversitesi’nden Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Derecesi’nden mezun oldu.

Ulusal Meclis eski Başkan Yardımcısı Karapet Rubinyan ve gazeteci Genofia Martirosyan’ın oğlu olan Ruben Rubinyan, 9 Aralık 2018 – “Benim Adımım” partiler ittifakının ulusal seçim listesinden Millet Meclisi Üyesi seçildi.

2015-2016 yıllarında Ermenistan’daki hükümete güçlü muhalefeti ile bilinen Sivil Sözleşme Partisinin kurulma aşamalarında çalıştı, kurucular arasında yer aldı. 2016-2017 yıllarında partinin basın sözlüğü görevini yaptı.

2018’de partinin başını çektiği hükümet karşıtı sokak eylemlerinde, sivil itaatsizlik eylemlerinde en öndeki isimlerden biri oldu. Sarkisyan hükümetini istifa zorlayan, Kadife devrim sürecinin aktörlerinden oldu.

Kadife devrimin ardından gerçekleştirilen seçimlerin ardından, 2019-2021 yıllarında Benim Adım’ım ittifakı listesi ile milletvekili seçildi.

Ruben Rubinyan’ın özgeçmişindeki bir önemli nokta da 2017-2018 yıllarında, Hrant Dink Vakfı’nın “Ermenistan-Türkiye Tecrübe Değişim Projesi” çerçevesinde Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde bir çalışma gerçekleştirmiş olması. Araştırmasının konusu ise sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’deki demokratikleşme sürecindeki etkisi oldu. Bu araştırma sırasında Rubinyan biraz Türkçe de öğrendi.

Baba Karapet Rubinyan, 1988’den beri Karabağ özgürlük hareketinin içinde bulundu.

muş ardından da Ermeni Ulusal Hareketi’nin aktif simalarından oldu. Rubinyan, Temmuz 1995’te Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı seçildi.

Haziran 1997’de, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamentolar Arası Asamblesi’ndeki Ermeni parlamenter delegasyonunun başkanı iken Karapet Rubinyan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamentolar Arası Asamblesi Başkan Yardımcısı seçildi.

2008’de hileli olduğu düşünülen seçimlerin ardından halk hareketine katılan baba Rubinyan, 1 Mart’ta katıldığı mitinglerde göstericilerin katledilmesinden sonra, 3 Mart’ta tutuklandı ve 2 ay cezaevinde kaldı.

Babası da eski hükümete muhalif bir duruşu sergileyen ve ilk başkan “Levon Ter-Petrosyancı” olarak değerlendirilen Rubinyan’ın genç olması ve Türkiye’de neden bir yıl kaldığı son günlerde Ermenistan’da muhalifler tarafından tekrar hatırlandı.

Rubinyan daha önce Türkiye’de araştırma yapmasını şu cümleler ile özetlemişti: “2017’de İstanbul’da bir Türk milliyetçisi tarafından öldürülen Ermeni gazeteci Hrant Dink Vakfı’nın programı çerçevesinde Türkiye’de aylarca araştırma yaptım. Bunu asla saklamadım, hatta Kadife Devrim’den hemen sonra bakan yardımcılığına atandıktan hemen sonra yapılan bir röportajda açıkça söyledim, evet devrimden önce Türkiye’deydim.”

Rubinyan’ın Ermenice dışında ana dil seviyesinde Rusça, çok iyi dercede İngilizce, iyi derecede Lehçe ve orta derecede Türkçe biliyor.

https://kronos34.news/tr/kadife-devrim-onculugunden-turkiye-ozel-temsilciligine-ruben-rubinyan-kimdir/