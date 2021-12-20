İstanbul Latin Katolik Kilisesi Havarisel Vekili’nin Çobanlık Hizmetine Başlama Merasimi

İtalya’nın Campania bölgesine bağlı Ariano Irpino’da, 7 Aralık Salı günü, İstanbul Episkoposu olarak kutsanan Monsenyör Massimiliano Palinuro’nun çobanlık hizmetine başlama merasimi, 18 Aralık Cumartesi günü, İstanbul Kutsal Ruh Katedrali’nde gerçekleştirildi.

Merasimde, Katedral’in Rektörü Peder Nicola Masedu, hürmet göstergesi olarak yeni Episkopos’a sürüsü için açı çeken ve ölen Mesih ile ilişkisinin bir hatırlatıcısı olarak bir haç sundu. Ardından, Monsenyör Massimiliano, kutsal su ile kendisini ve sonra tüm katılımcıları, inançta paylaştığı temel bağın simgesi olan vaftiz gizeminin bir göstergesi olarak İzmir Emekli Başepiskoposu ve akabinde İstanbul Havarisel Yöneticisi Monsenyör Lorenzo Piretto, İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec, Anadolu Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Monsenyör Walter Erbi, İtalya’dan gelen Ariano Irpino – Lacedonia Episkoposu Monsenyör Sergio Melillo ve Napoli Episkoposu Monsenyör Michele Autuoro, Türkiye Ermeni Katolik Apostolik Yöneticisi Başepiskopos Monsenyör Levon Zekiyan, Türkiye Keldanileri’nin Başepiskoposu Monsenyör Ramzi Garmou ve Türkiye Süryani Katolik Korepiskoposu Monsenyör Orhan Çanlı refakatlerinde kutsadı.

Ardından Monsenyör Massimiliano, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yetkilisini, İstanbul Valiliği Uluslararası İlişkiler Temsilcisini, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Hervé Magro’yu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçiliği Yetkilisini, Amerika Birleşik Devletleri’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’i, İstanbul Alman Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’i, İstanbul Polonya Başkonsolosu Dariusz Gumieniczek’i, İstanbul İtalyan Konsolosu Irène Pastorino Olmi’yi, İtalya’da on bir yıl süresince pederliğini üstlendiği mahalli kilisenin yer aldığı San Nicola Baronia’nın Belediye Başkanı’nı selamladı.

Daha sonra Efkaristiya Şapeli’nde kısa bir süre hürmetle diz çöktükten sonra, Kutsal Efkaristiya Ayini’ne has cübbeleri giydi.

Kutsal Ayin giriş ilahisi ve tören alayı ile başladı. Hoş geldiniz konuşmasında Havarisel Yönetici olarak Başepiskopos Monsenyör Lorenzo ilk olarak, merasime teşrif eden din adamlarını selamladı. Özellikle Ekümenik Patrik Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriğı Sahak II, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Metropoliti Monsenyör Yusuf Çetin, Katolik Episkoposlar Kurulu Başkanı olarak Monsenyör Martin Kmetec, emekli İstanbul Episkoposu Monsenyör Louis Pelâtre, Türkiye Hahambaşılığı’ndan ve İstanbul Müftülüğü’nden temsilciler, İtalya’dan gelen 2 Episkopos’un yanı sıra 16 rahip, Episkopos Massimiliano’nun uzun yıllar İzmir ve Trabzon’da çalıştığı rahipler ve laiklerden oluşan delegasyonlar, Ankara’dan ve elbette İstanbul’un dört bir yanından gelen rahipler, rahibeler, Hristiyan cemaatlerinin sorumluları ve üyelerine selamını sundu. Ardından, idari yetkilileri ve diplomatları selamladıktan sonra Monsenyör Massimiliano Palinuro’ya büyük bir sevinçle hoş geldiniz dedi.

Bir sene önce, 22 Aralık’ta Koronavirüs nedeniyle İstanbul Latin Katolik Ruhani Reisi Monsenyör Rubén Tierrablanca’nın vefat ettiğini ve de Havarisel vekili olarak Giuseppe Roncalli’nin de bu evde 10 yıl yaşadığını hatırlattı. Kendisi daha sonra, 23. Yuhanna adı ile 1958 yılında Papa oldu.

Ardından söz, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliği temsilcisi olarak, 14 Eylül’de Papa Françesko tarafından ilan edilen yeni İstanbul Episkoposu atanmasını hatırlatan Monsenyör Walter Erbil’e verildi.

Peder Lucian Abalintoaiei kilisede bulunan herkese Havarisel Mektubu gösterdi ve Kutsal Ruh Katedrali’nin Rektörü Peder Nicola Masedu tarafından okundu.

Havarisel Mektup okunduktan sonra, yeni Episkopos, Monsenyör Lorenzo tarafından katedrasına, yani makamına oturmaya davet edildi. “Katedra”, episkoposun belirli bir Kilisedeki öğretmenlik görevinin ve pastoral hizmetinin bir işaretidir. Havarisel Yönetici olarak Monsenyör Piretto daha sonra çobanlık asasını yeni Episkopos’a sundu ve teslim etti. Çobanlık asası kadim olması sebebiyle (ilk defa beşinci yüzyılda olmak üzere altıncı yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanıla gelmiştir) episkoposun diğer nişanlarının üstünde olup, başlıca görevlerinden bilmek ve ilgilenmek, liderlik ve rehberlik, sürüyü korumak ve kusurları düzeltmek görevlerini sembolize eder.

Uygun bir ilahi eşliginde Monsenyör Massimiliano, diyosezen rahiplerin, din adamlarının, rahibe ve diğer adanmışların temsilcileri ile inananlar tarafından selamlandı. Bu jest, Allah halkının episkoposluğun baş çobanına göstermesi gereken saygı ve itaatin bir ifadesidir.

Kutsal Efkaristiya kutlaması, yeni Episkopos’un başkanlığında olağan şekilde devam etti. Verdiği vaazında, diğer yandan: “Allah’ı kalplerimizde taşıdığımızda kardeşlerimizin acılarına ve sızlanmalarına kayıtsız kalamayız. Gerçek iman bizi sevgiye ve hizmete yöneltir. Bünyesinde insan sevgisi barındırmayan bir inancın, kolaylıkla tehlikeli bir ideolojiye dönüşmesi kaçınılmazdır. Oysa, eğer kalplerimizde Allah’ı taşırsak, O bizleri varsayılan kesinliklerimizin dışına çıkartarak diğer insanlara doğru, yola koyulmaya teşvik eder ve bizzat kendisi her insanın yoldaşı olur…

İstanbul’daki küçük Katolik cemaatimiz, Meryem’in izinden giderek, acı çekenlerin yoldaşı olmak için onlara doğru yola koyulmaya çağrılmıştır… Cemaatimiz sahne ışıkları altında olmak istemiyor. Kendisine düşmeyen bir gösterişin peşinde değildir. Dünyasal onurları amaçlamıyor. Meryem gibi bizler de her insanın neşesine ve kurtuluşuna katkıda bulunmaktan başka bir şey arzulamıyoruz.

Kısa bir süre evvel, Papa Françesko Orta Doğu’daki Katolik cemaatlerini maya gibi olmaya çağırdı. Her ne kadar – tıpkı bir maya misali – sayısal anlamda küçük olsak da somut bir sevginin tanıkları olarak barışçıl ve dayanışmacı bir toplumun inşasına önemli bir katkı sunma olasılığımız var.

Sevgili kardeşlerim, sevginin ivediliği ile yüreklendirilmiş biçimde birlikte yürümeliyiz. İstanbul Katolik Cemaati birçok ruhsal armağanın ve meyve veren çabaların zenginliğine sahiptir. Saygıdeğer seleflerim merhum Monsenyör Antoine Marovitch ve merhum Monsenyör Ruben Tierrablanca’nın ve ondan evvel sevgili Monsenyör Louis Pelâtre’ın yaptıkları cömert çalışmaların kesintisiz devamı mahiyetinde tüm gücümüzü bu kıymetli İstanbul’un ve burada yaşayan hemşerilerimizin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz” dedi.

Vaazı bittikten sonra, merasimde hazır bulunan Rum ve Ermeni Patrikler’e, Süryani Metropolit’e, Türkiye Musevi Cemaati Hahambaşı’na, Luteryen ve Protestan Kiliselerine özel teşekkür etmek istedi.

Tören bitmeden önce, Kadasetli Sahak II ve Ekümenik Patrik Bartholomeos, hem bu hizmete başlama merasimi sevinci ifade etmek hem de herkesin iyiliği için birlikte çalışma isteklerini teyit etmek için kısaca söz aldılar.

Sent Antuan Kilisesi’nin Başrahibi Iosif Robu tarafından yönetilen Katedral korosu ve P. Simon Harting orgda bu çok özel törene güzel bir şekilde renk kattı. Ayin sonunda, tüm katılımcılar birbiri ardına yeni Episkoposu tebrik ettiler ve fotoğraf çektirdiler. Salgından dolayı herkese bir ikram paketi verildi. (SAT-7 TÜRK/Nathalie Ritzmann)

https://haber.sat7turk.com/istanbul-havarisel-vekili-episkoposunun-cobanlik-hizmetine-baslama-merasimi/