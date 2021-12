Dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımlaması ile insanların, devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek, inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi “inanç turizmi” olarak tanımlanmaktadır. 1993 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından, inanç turizminin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış ve bu kapsamda öncelikli olarak üç büyük semavi dinin (Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik) günümüze kadar ulaşan eserlerinin ve ibadet yerlerinin envanteri çıkartılmıştır.

Türkiye genelinde Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarımızın da katkıları ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak yapılan çalışmada, ülkemizde yer alan ve sayıları çok fazla olan eserler içerisinden; dini yönden önemi bulunan ve büyük oranda ziyaret edilen, sanat tarihi açısından önemli olan, mimari özelliği nedeniyle türünün ilk ve ilginç örneği olan, ulaşımı kolay bir noktada bulunan ve seyahat acentaları tarafından tur programlarına dahil edilen belirli ve önemli merkezlerin tespiti yapılmıştır. Belirtilen hususlar dikkate alınarak; ülkemizde Hristiyanlık açısından önemli olan dokuz adet merkez belirlenmiş olup bunların en önemlilerinden birisi de dünya çapında Noel Baba miti ile de bütünleşmiş olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’dir.

Çocukların koruyucusu

Hristiyanlığın önde gelen azizlerinden Nikolaos, 270-343 yılları arasında Likya’da yaşamış ve bölgenin önemli kentlerinden Myra’da piskoposluk yapmıştır. Saygın kişiliği ve yardımseverliği nedeniyle ölümünden sonra aziz mertebesine yükselen Nikolaos, özellikle denizcilerin ve çocukların koruyucu azizi olur. Zaman içerisinde Avrupa’daki çeşitli folklorik figürlerle birleşen Aziz Nikolaos kültünün, günümüz Noel Baba mitinin doğuşunda da rol oynadığı kabul edilir. Onun adına Myra’da (Demre-Antalya) inşa edilen kilise, tarih boyunca Hristiyanlığın önemli hac merkezlerinden biri konumunda olur. Çeşitli onarım ve yenilemelerle günümüze ulaşan kilise, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ismiyle, her yıl dünyanın dört bir yanından yaklaşık bir milyon ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Aziz Nikolaos’un hatırasını yaşatmak amacıyla her yıl, ölüm tarihi olan 6 Aralık’ta Demre’de “Noel Baba ile Dünya Barışına Çağrı” etkinlikleri düzenliyor. Farklı dinlerden insanların katıldığı bu etkinliklerde barış duaları ediliyor, törenler gerçekleştiriliyor ve binlerce yıldır farklı kültürler ile dinlerin bir arada yaşadığı Anadolu bir kez daha dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası haline geliyor.

Gözde lokasyonlardan biri

Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’nin gişe işlemleri, Mayıs 2018’den beri şirketimiz SICPA Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Antalya’da en çok ziyaret edilen lokasyonlar arasında yer alan Anıt Müze, Ortodoks Hristiyan dünyası için büyük önem taşıması sebebi ile ağırlıklı Rusya ve Ukrayna’dan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. İnanç turizmi açısından çok büyük önem taşıyan müzemizde, ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla personel sayımızı artırdık ve hizmet içi eğitimlerle personelin daha donanımlı olmalarını sağladık. Gişelerimizin teknik altyapısını da çağdaş teknolojiye uygun hale getirdik. Konunun uzmanları tarafından hazırlanan sesli rehberlik uygulamamız, 2019 yılından beri, aralarında işaret dili de olmak üzere, 10 farklı dilde hizmet vermektedir. Bu müzemizde 2022 yılı itibariyle Türkiye’nin çeşitli noktalarında hizmete sunacağımız “Mobil Sesli Rehberlik” hazırlıkları da tamamlanmıştır. İçinde bulunduğumuz “yeni-normal” koşullarında müze ve ören yerlerinin ziyaretçilerine sıra bekletmeden, temassız ve hijyenik bir hizmet sunma yükümlülüğü ortaya çıktı. Bunun farkında olarak geliştirdiğimiz Mobil Sesli Rehberlik uygulamamıza üye olan ziyaretçilerimiz, müzelerdeki sesli rehberleri bir yıl boyunca kendi telefon ve kulaklıkları ile sıra beklemeden ve temassız dinleme imkânı bulacaktır.

MüzeKart’ın avantajları

Burada bir kez daha belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ziyaretçilerimiz, büyük bir fiyat avantajı ve kullanım kolaylığı sağlayan MüzeKartile 1 yıl boyunca ülkemizdeki 350’den fazla müzeyi ziyaret edebilmektedir. Diğer Müzekart seçenekleri ve avantajları için müze gişelerinden veya https://muze.gov. tr/ adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Her yazımda vurguladığım gibi; SICPA Türkiye olarak, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliğinin korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her zaman özveriyle çalışıyoruz. Müzecilik, arkeoloji ve kültürel miras yönetimi alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, ziyaretçi deneyimini yükseltmek amacıyla kendimizi ve hizmetlerimizi her zaman güncel tutmaya özen gösteriyoruz. Bu vesile ile yeni yılınızı kutluyor, en başta sağlıklı, huzurlu, mutlu ve kültürel keşiflerle dolu bir yeni yıl geçirmenizi diliyorum

