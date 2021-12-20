Bir Kadın (138) – Prof. Dr. Arşaluys Kayır: “1915 olaylarını yaşamış Ermeni bir ailenin çocuğu olmak suskunluğu öğretti, o suskunluğu zamanla bozmayı başardım”

Bir Kadın‘da Gökçe Çiçek Kösedağı‘nın bu haftaki konuğu cinsel tedavilerin öncü isimlerinden Prof. Dr. Arşaluys Kayır. Kayır, Türkiye’de vajinismus tedavisini ilk uygulayan kişi. İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan emekli olan Kayır, cinsel sağlık terapisi ve klinik psikolojinin de Türkiye’deki kurucularından.
https://medyascope.tv/2021/12/20/bir-kadin-138-prof-dr-arsaluys-kayir-1915-olaylarini-yasamis-ermeni-bir-ailenin-cocugu-olmak-suskunlugu-ogretti-o-suskunlugu-zamanla-bozmayi-basardim/
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