‘Azerbaycan-Ermenistan sorununda TDP önemli bir noktada oldu’

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin birinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, partililerle bir araya geldi.

İSTANBUL İHA – Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen programda Türkiye’nin ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Sarıgül, “Yarın sabahleyin ne olacağı belli değil. Pazartesi günü piyasalar açılınca ne olacağı belli değil. Maalesef, Cumhuriyet tarihinin ekonomik olarak en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Asgari ücrete ne kadar zam yaparsanız yapın, dövizi, akaryakıt ve ham madde fiyatlarını durduramadığınız süre içerisinde dün yaptığınız zamlar, bugün maalesef pul oldu. Her evde tencere kaynıyor ama o tencerede artık et kaynamıyor, o tencerede artık maalesef ve maalesef dert kaynıyor” dedi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesinde partisinin önemli etkisi olduğunu söyleyen Mustafa Sarıgül, “Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ilişkilerin çözülmesinde Türkiye Değişim Partisi önemli bir noktada oldu. Bütün komşularımızla da barış içinde olmayı sağlayacak parti Türkiye Değişim Partisi” dedi.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/azerbaycan-ermenistan-sorununda-tdp-onemli-bir-noktada-oldu-6664915