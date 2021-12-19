İspanyol Katolik Kilisesi’nden 80 yılı kapsayan cinsel istismar soruşturması

İspanyol Katolik Kilisesi’nin geçen 80 yılı kapsayan geniş bir cinsel istismar soruşturması başlatacağı belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre, soruşturmanın 251 rahip ve bin 230’dan fazla kurbanı kapsayacağı kaydedildi.

İspanyol El Pais gazetesinde yer alan habere göre, 3 yıl süren araştırma sonucu hazırlanan 385 sayfalık rapor 2 Aralık’ta Kıbrıs’tan Roma’ya dönen Papa Francis’e sunuldu. Kilise, raporun sunulmasının ardından cinsel istismarların soruşturulması kararı aldı.

Haberde cinsel istismar kurban sayısının bin 237 olduğu ancak bu sayının binlerce artabileceği kaydedildi. En eskisi 1942, en yenisi ise 2018 yılında gerçekleşen istismar suçlamalarının, 70 piskoposluk bölgesinin 31’ini ilgilendirdiği kaydedildi.

Soruşturmanın Barselona Başpiskoposu Kardinal Juan Jose Omella başkanlığındaki İspanyol piskoposlar konferansı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Fransa’da kilisede binlerce taciz

Fransa’da da bu yıl içerisinde yayımlanan bir raporda son 70 yılda Katolik Kilisesi’nde tahmini 216 bin çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğu belirtildi.

Raporu yayınlayan komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, bilimsel araştırmalara dayanan tahminin rahipler ve diğer din adamlarının yanı sıra kiliseye dahil olan dindar olmayan kişiler tarafından işlenen suistimalleri içerdiğini söyledi. Sauve, böylece rakamın 330 bine ulaştığını kaydetti.

Ayrıca Fransız Katolik Kilisesi’nde 1950’den bu yana 3 bini aşkın pedofil rahibin görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kanada ve Polonya’da da ortaya çıkan benzer raporların ardından Katolik Kilisesi özür dilemişti.

Euronews