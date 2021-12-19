IŞIL IŞIL

Banu Pirinçcioğlu

Yeni yıl yaklaşıyor. Ondan önce Noel var.

Kimine göre ” bize ne”. Hatta yeni yıldan da bize ne.

Hep gavur adeti. Biz Hristiyan mıyız?

Sizce biz yeni yılı veya Noeli Hristiyan olduğumuz için mi kutlamak istiyoruz? Herşeyin de dinle bir ilgisi olmak zorunda mı?

Çok mutlu ediyor beni. Noel kutlamaları, heyecanlar, koşturmalar, enfes Noel tatları. Güzel olan şeyleri beğenmenin nesi yanlış olabilir?

Bir sosyal medya hesabında Noel tatlısı paylaşımı yapan birisine şöyle yazmışlar; siz türk değil misiniz? Ne bu böyle yabancı özentisi anlamıyorum.

Bu bir özentiyse, güzel olan şeye özenilir. Elalemin çocukları yıllarca Çukur denilen diziyi izleyip mahalle kabadayısı olmaya özendiler. O iyi miydi?

Güzelse özen tabii.

Noelde ağaç kurmanın elbette bir inanışla ilgisi var. Paganlarda ağacı kutsal sayıp değer verme ritüeli yıllar içinde geleneğe dönüşmüş.

Yıllar içinde süsleri ve ışıkları gelişen teknolojiyle birlikte çok daha güzelleşmiş tabii. Işıl ışıl süslenmiş bir yılbaşı ağacını nasıl güzel bulmazsınız ki?

Yılbaşı ağacının altına hediyeler koymak, yeni yılda, yeni başlangıçla o hediyeleri sevdiklerine vermek için o dine mi ait olmak gerek?

Sadece Noel zamanı çıkan bazı tatlılar var örneğin. Şimdi artık bütün pastaneler yapıyor. Hem ülkemizde çok sayıda Hristiyan var hem de lezzetlerin meraklısı çok.

O tatlardan almak isteyenleri neden tuhaf karşılıyor bazıları anlamıyorum.

Hemen bir karşı savaş açılıyor, tatlıların savaşı; ya sen git bizim baklavamızı ye, ne işin var gavur tatlısıyla.

Onu da yerim, bunu da.

Bizim geleneklerimizde yokmuş.

Noel tatlısını yerken istavroz mu çıkarıyor yiyenler?

Birşey lezzetli olduğu için yenmez mi?

Çok tuhaf bakış açıları.

Neye inanırsanız inanın, bunlara inanışların dışına çıkıp başka bir gözle bakın.

Işıl ışıl süslenmiş bir yılbaşı ağacına bir vitrin görseli gibi bakın. Rengarenk ışıl ışıl bir görseli beğenmiyor olmanız mümkün değil. Bir pastaneden noel tatlısı alıp tadına bakın. Herhangi bir tatlıymış gibi yiyin bakalım. Önyargısız.

Güzel şeyler, umut veren güzellikler beğenilir. Gayet normaldir.

Herşeyin de inançla ilgisi yoktur. Bazı şeyleri sırf güzel oldukları için beğenebilirsiniz. Kimse sizi ayıplamaz.

https://www.medyaege.com.tr/isil-isil-21863yy.htm