Ermeni lobisinin Türksat 5B hazımsızlığı!

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Türksat 5A uydusunu engelleme çalışmasında başarısız olan ABD’deki Ermeni lobisi Türksat 5B’ye karşı da harekete geçmişti. Türksat 5B’nin bu sabah uzaya gönderilmesinin ardından engelleme çabaları boşa çıkan Ermeni lobisi Twitter üzerinden yalan ve iftira kampanyasına devam etti.

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, ABD‘nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX firmasına ait Falcon9 roketiyle uzaya gönderildi.

Türkiye’nin uzay hamlesinde önemli görevler üstlenecek Türksat 5B’nin uzaya gönderilmesi ABD’deki Ermeni lobisini rahatsız etti.

Türkiye karşıtı kara propaganda yürüten Ermeni lobisi sosyal medya platformu Twitter hesabından SpaceX’e tepki gösterdi ve Türkiye’ye asılsız iftiralar attı.

Anca DC hesabından yapılan paylaşımda Türkiye’ye yönelik suçlamalar yöneltilirken, Türksat 5B’nin Türk S/İHA’larının Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu’da etkinliğinin daha da artacağı öne sürüldü.

MUSK ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİ

Erdoğan, törene yolladığı video mesajda Elon Musk’a “Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum.” demişti.

ERMENİ-YUNAN LOBİSİNİN ENGELLEME ÇABALARI

ABD’deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Türkiye’nin 5B uydusunu uzaya fırlatacak olan Elon Musk’ın şirketi SpaceX’i durdurmaya çalışmıştı. Yunan-Ermeni örgütler, ABD Federal Havacılık İdaresi’ne gönderdikleri mektupta, “uydunun tehlikeli bir askeri uygulama” için kullanılacağı iddiasında bulunarak fırlatmanın gerçekleştirilmemesini istemişti.

Ermeni lobisi ayrıca, Azerbaycan‘ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermesini gerekçe göstererek Türksat 5A uydusunu fırlatacak olan SpaceX firmasına da baskı yapmış, şirketin sahibi Elon Musk’tan anlaşmayı iptal etmesini istemişti.

ERMENİ LOBİSİ HAKİMİYET PEŞİNDE

Dünya üzerinde nüfusu 10 milyonu bulan Ermenilerin 8 milyondan fazlasının Ermenistan toprakları dışında yaşadığı biliniyor. Rusya 2 milyona yakın Ermeni nüfusuyla diasporanın en kalabalık olduğu ülkeyken Ermeni lobiciliği, en fazla ABD ve Fransa’da varlık gösteriyor. Ermeni diasporası, birçok ülkedeki Ermeni nüfusuyla ülkelerin siyaseti üzerinde hakimiyet kurma peşinde.

https://www.dirilispostasi.com/haber/8882516/ermeni-lobisinin-turksat-5b-hazimsizligi