2021 Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nı Ermenistan kazandı (video)

Fransan’ın başkenti Pariste düzenlenen 19’cu Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması’nın kazananı belli oldu.
Paris’in Île Seguin adasındaki konser salonunda yapılan yarışmada “Qami Qami” adlı şarkısıyla Ermenistan’ı temsilen 224 puanla birinci seçildi. Ermenistan yarışmaya 2007 yılından beri katılıyor.
Ermeni şarkıcı, jüriden 53 puan alarak üçüncü sırada yer aldı. Ardından Malena izleyicilerden 109 puan alarak birinciliğe yerleşti.
14 yaşındaki Malena zafer haberini duyunca heyecandan sahnede ağladı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/12/19/2021-Eurovision-Ermenistan-Malena-Qami/222244
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