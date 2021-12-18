Sarıkamış şehitlerinin hazin öyküsü 106 yıl sonra sahnede

MUSTAFA KAYA Sultangazi Belediyesi, Sarıkamış Harekâtı’nın 106. yıl dönümünde özel bir tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sahnelenen “Beyaz Hüzün”, Sarıkamış kahramanlarının hazin öyküsüne odaklandı. Seyirciler oyunu izlerken gözyaşlarına hâkim olamadı. Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında duygu dolu bir tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Sarıkamış Harekâtı’nın 106. yıl dönümünde seyirciyle buluşan “Beyaz Hüzün” oyununa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Sarıkamış İsisu ve Karaurgan Köyleri Derneği temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. SIRTLARA YÜKLENMİŞ AĞIR HÜZÜNLER Oyun, Sarıkamış Harekâtı’nda bir yandan soğukla bir yandan da Ermeni çetelerinin düzenlediği baskınlarla mücadele eden Musa Çavuş ile ekibinin hikâyesini işledi. Türkiye’nin birçok yöresinden karakterlerin yer aldığı ekipte, Musa Çavuş’un saf ve temiz kalpli kardeşi İsa evlilik hayalleri kurmaktadır. 17 yaşındaki Mehmet ise şehit olacağını hissetmektedir. Salim Dayı karakteri, anlattığı abartılı cesaret hikâyeleriyle arkadaşlarına moral vermeye çalışmaktadır ama moraller yükselecek gibi değildir. Çünkü herkes, yaşadığı acı hatıraları sırtına yüklenerek gelmiştir: Kimisi babasını, kimisi de oğlunu vatana şehit vermiştir. Kimisi ise, yeni doğmuş fakat henüz hiç göremediği minik kızının hasretini yüreğinde hissetmektedir. Ancak ne olursa olsun düşmanı mağlup edecekler ve vatanı koruyacaklardır. Bu azimle zorlu yollarına devam ederler. Yolculuklarının sonundaysa, onları şehâdet beklemektedir. Musa Çavuş’un son sözleri, tüm izleyicilerin yüreğini titretecek cinstendir. MİLLî DUYGULARLA BESLENEREK YETİŞEN BİR NESİL 9 yaşındaki oğluyla birlikte oyunu izlemeye gelen Günay Sucu, çok duygulandığı için yer yer zorlanarak şöyle konuştu: “Oğlumla birlikte geldim çünkü dedelerimizin bu vatanı hangi şartlarda savunduğunu görmesini istedim. Millî duygularla beslenen bir neslin yetişmesini çok önemli buluyorum. Oğlumun bu duygularla yetişmesi çok önemli benim için. Musa Çavuş’un oyunun sonunda söylediği cümle beni çok etkiledi: ‘Siz uyuyun, ben beklerim.’ dedi. Biz uyurken onlar beklediler, bekliyorlar. Onlara, kahramanlarımıza çok büyük bir borcumuz var. Çocukların, gençlerin böyle sanat etkinlikleriyle tarihimizi görmesi, dedelerimizin kahramanlıklarını hissetmesi çok önemli. Mutlaka gelsinler, böyle etkinliklere katılsınlar. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun Bey’e, böylesine güzel bir tiyatroyla bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum.” RAKAMLARIN ÖTESİNDEKİ SARIKAMIŞ Musa Çavuş’u canlandıran usta tiyatro ve sinema sanatçısı Kenan Korkmaz ise şöyle konuştu: “Millî ve manevî içerikli oyunları sahnelemeye çalışıyoruz. Necip Fazıl Kısakürek’ten eserler, Çanakkale Destanı’nı konu alan oyumuz, Medine Müdafaası ile Ömer Fahreddin Paşa’yı anlattığımız oyunumuz ve bu akşamki Beyaz Hüzün gibi eserlerimizle sahne alıyoruz. Böyle yaparak, yeni nesillerle tarihimizi sanat aracılığıyla buluşturmayı amaçlıyoruz. Millî ve manevî değerlerimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu tür oyunlarda olması gereken slogan atmak değil, büyük resmin içindeki insan hikâyelerini anlatabilmektedir. Böyle olursa insanlara dokunabilirsiniz. Herkes bilir ki Sarıkamış’ta binlerce asker şehit oldu. Fakat burada sayılardan daha önemli olan, orada şehit düşenler birer insandı. Hepsinin hikâyeleri vardı. İşte biz, beş kişilik bir ekiple bunu işledik. Çünkü biz insan hikâyelerini anlatıyoruz; büyük resmin içinde gözden kaçan detayları yansıtıyoruz. Rakamlara hapsedilmiş bir Sarıkamış’ın ötesinde orada bir insan dramı vardı diyoruz. İnsan hikâyesini anlatabilmek, o doğallığı yakalayabilmek, tüm oyunlarımızda başarmak istediğimiz bir şey.” Sabah Gazetesi