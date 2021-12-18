İranda yıllık 1.1 milyon ton nar üretimi yapılmaktadır

İran’ın dünyanın en büyük üçüncü nar üreticisi olduğunu belirten Celili Mukaddem, ‘Dünyada şu anda Hindistan 2 milyon 442 bin tonla birinci, Çin 1.6 milyon tonla ikinci, İran ise bir milyon tonu aşan nar üretimiyle üçüncü sırada yer alıyor’ diiye konuştu.

Ona göre Türkiye, Afganistan, ABD, Irak, Pakistan, Suriye ve İspanya da nar üretimi açısından dünyada dördüncü ile onuncu arasında yer alıyor.

Nar ihracatından 5.27 milyon dolarlık döviz girdisi

İstatistiklere göre geçen yıl hedef ülkelere 5.27 milyon dolar değerinde 11 bin943 ton nar ihraç edildiğini dile getiren Celili Mukaddem, ‘İran kaliteli nar ürünleri ağırlıklı olarak Ermenistan, BAE, Güney Kore, Japonya ve İsviçre’ye ihraç ediliyor’ diye ekledi.

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