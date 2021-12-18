Ermenistan özel temsilci olarak Ruben Rubinyan’ı atadı

Türkiye- Ermenistan normalleşme sürecinde iki ülkenin karşılıklı olarak özel temsilci atamasına karar verilmişti. Türkiye’nin ardından Ermenistan da özel temsilcisini belirledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın Ermenistan- Türkiye arasındaki normalleşme sürecinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin özel temsilcisi olacağını açıkladı.

Rubinyan’ın ismi bir süredir kulislerde konuşuluyordu.

Rubinyan Ermenice, Rusça, İngilizce, Lehçe ve orta derecede Türkçe biliyor.

2010 yılında Yerevan Devlet Üniversitesi’nden mezun oldu. 2010-2012 arasında yılında UCL’de (University College of London) yüksek lisansını tamamladı. Kadife Devrim sonrasında 2018-2019 arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2021’den bu yana Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Türkiye ise eski WashingtonBüyükelçisi Serdar Kılıç’ın özel temsilci olarak atandığını Çarşamba günü duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta başında iki ülke arasındaki normalleşme süreci doğrultusunda karşılıklı olarak özel temsilci atanmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Agos