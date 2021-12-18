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Ermenistan da normalleşme süreci temsilcisini atadı

2021-12-18

Ermenistan, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek için özel bir elçi atanmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılamıştı.

Türkiye’nin normalleşme sürecinde görevlendirilecek özel temsilcisini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,” Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz” açıklamasıyla duyurmuştu.

Süreçle ilgili ikinci hamle de Ermenistan’dan geldi. Ermenistan tarafı da normalleşme süreci temsilcisini atadığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı (Sözcüsü) Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki diyalog sürecinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin özel temsilcisi olacak.

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