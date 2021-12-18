Azerbaycan Uluslararası Holokost Günü´nü anacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu ayın başlarında Yahudi-Müslüman ilişkilerinin uzun süredir savunucusu olan Haham Marc Schneier ile yaptığı görüşme sonucu Uluslararası Holokost Günü’nü kutlama kararını açıkladı. Aliyev aynı zamanda Bakü’deki Chabad Ohr Avner Yahudi okulunun finanse edileceğini duyurdu.

Schneier, “Bence bu karar Aliyev’in Azerbaycan Yahudi topluluğuna, dünya Yahudilerine ve İsrail Devleti’ne olan benzersiz dayanışmasını ve bağlılığını bir adım arttırdı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu cömert gösterisi, gerçekten üst düzey şaşırtıcı bir iyi niyet örneği ve Azerbaycan Yahudilerine tüm kalbiyle bağlılığını yansıtmakta. Dinler arası işbirliği ve bir arada yaşama konusundaki derin bağlılığı için Cumhurbaşkanı Aliyev’e en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İslam Devletleri Hahamlar İttifakı’nın başkanı Azerbaycan Hahambaşısı Schneor Segal, ‘‘Azerbaycan, hoşgörü kavramını dünyanın herhangi bir yerinde gördüğümüzden tamamen farklı bir düzeye taşıyor” dedi.

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