Ermenistan’la ilişkiler; Abdullah Gül, Ali Babacan’dan bugüne

By Deniz Kılıçer

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Azerbaycan’a bağlı olarak özerkliğini sürdüren Dağlık Karabağ, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) çökmeye başladığı 1990’ların başından itibaren iki ülke arasında bir sorun haline gelmeye başladı. 4.400 kilometrekarelik alan SSCB’nin dağılması ile birlikte Sovyetler döneminde üzeri örtbas edilen birçok sorun gibi ortaya çıktı. Ermenistan 1991’de bağımsızlığını ilan ettiğinde Türkiye diğer Kafkas ülkeleri ile birlikte Ermenistan’ı da tanımış ve iki ülke arasında diplomatik ilişki kanalları açılmıştı.

Kasım 1992’de, Hollanda‘daki Deventer Başkonsolosluğumuzdan Merkez görevine dönüşümde, Lahey’de Büyükelçi iken beni tanıyan ve sonra Merkezde Müsteşar Yardımcısı olan Bilgin Unan, Doğu Dairesinin görev alanında iken Kafkas ülkelerinin bu daireden alınarak Balkan ve Kafkas İşleri Genel Müdürlüğü adı altında toplandığını belirtti ve Kafkas işlerinde Şube Müdürü olarak beni görevlendirdiğini ve çalışmalarımı yakınen bildiği için özel olarak Personelden istediğini ifade etmişti. Doğu Hollanda’daki dingin bir iş hayatından sonra böyle önemli bir siyasi Dairede çalışmak Merkez görevine dönen her diplomatın arzusudur.

Bu nedenle o gün bugündür resmi heyetlerle de gittiğim, kültürlerini yakından öğrendiğim Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’daki gelişmeleri yakından takip ederim. Bu ülkelerdeki edindiğim arkadaşlarımla temaslarım halen devam eder. Bu ülkeler içinde en zengini ve gelişmişi Hazar Denizindeki zengin petrol yatakları nedeniyle Azerbaycan’dır. Azerilerin büyüklüğü nedeniyle deniz olarak nitelendirdikleri bu büyük gölün bir özelliği de Beluga denilen dünyanın en pahalı havyarlarının üretildiği morina türü balıkların bulunmasıdır. En gelişmiş derken haksızlık etmemeliyim. Gürcistan ve Ermenistan’da gördüğüm zengin opera ve müzik kültürü, her üç ülkenin de gastronomi zenginlikleri karşısında şaşırmıştık. Her üç ülkede de okuma yazma oranı %100’dü. Tiflis pazarında domates satan bir kadın Anton Çehov‘un “Vişne Bahçesi”ni okuyordu. Tiflis Büyükelçiğimiz santral memuru iki üç dil bilen bir kadın patoloji profesörüydü. Santral odası onun bilimsel kitapları ile doluydu. Bu kadar eğitimli insanlar için bu acıklı bir durumdu tabii.

1992-1994 yılları arasında Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a ait olduğu tezi ile Ermenistan tarafından başlatılan Azeri-Ermeni Savaşının 2021’de, Azerbaycan tarafından kazanılan rövanşı da dahil tarihsel gelişimine ve ayrıntılarına girmeyeceğim. Bu ayrı bir yazı konusu olacak nitelikte. Bu konuda yazılan çok sayıda yerli ve yabancı kaynak var.

Amacım, 2021 yılının son günlerinde Ermenistanla ilişkileri geliştirmek için özel bir temsilci atanması konusunda yapılan resmi açıklamalar ile Ermenistan ve Azerbaycan’ın baskısı sonucu kurulamayan, açılamayan diplomatik misyonlar, bugüne kadar yapılan üst düzey açıklamaların önemini ve ilişkilerin geleceğini değerlendirmektir.

Osmanlı döneminde yapılmış ise de alınan “Tehcir Kararı” ile 1915’te, Osmanlı tebaası Ermenilerin kadın, çocuk, yaşlı genç denmeden ve o koşullarda ölecekleri bilinerek Anadolu ve İstanbul’dan Suriye tarafına doğru zorunlu göçe sevkedilmeleri bu zorunlu göç sırasında çoğu Ermeninin ölmesi/öldürülmeleri bugün artık kitaplara, belgelere ve birinci elden yaşanmış anılara da yansıyan tarihi gerçekler arasında kabul edilmekte, bu konu Türk kamuoyunda eskisine oranla daha çok tartışılmaktadır.

Falih Rıfkı Atay, “Zeytindağı” isimli kitabında İttihat ve Terakki Cemiyetinin önde gelen isimleri Enver ve Talat Paşaların ne kadar tutucu olduklarını, yanında görev yaptığı Cemal Paşa’nın ise en ılımlı İttihatçı olduğunu anlatır. Bu kitabında Ermenilere de yer veren Falih Rıfkı Atay, bir grup köylünün askeri bir aracı durdurarak neden Ermenilerin alındıklarını ve ne zaman geri döneceklerini sorduklarını yazar. Köylüler, kağnılarını, tekerleklerini ve saatlerini tamir edecek ustaların kalmadığını ve en önemlisi bu coğrafyayı paylaştıkları komşularının yokluğuyla hayatın kendileri için zorlaştığını anlatırlar. Gerçekten de Osmanlı İmparatorluğunda sanatın, bilimin ve kültürün her dalında Ermenilerin büyük katkıları olmuştur; mimarlık alanında İstanbul’daki bugün ayakta kalan büyük sarayların ve birçok görkemli yapının mimarlarının Ermeni oldukları bilinir. Hatta Mimar Sinan’ın Ermeni bir ailenin çocuğu iken devşirildiği tarih kitaplarında kayıtlıdır. Osmanlı döneminde olan bu olaylardan neden Türkiye Cumhuriyeti sorumlu olsun? Devletlerin ardıliyeti ilkesine göre Türkiye yerine kurulduğu Osmanlı İmparatorluğunun borçlarını üstlenmiş ve 1955’e kadar ödeyerek bitirmiştir. Bu borçların ödenmesinde Atatürk’ün sağlam ekonomik temeller üzerine kurduğu yapının büyük önemi yadsınamaz: İşgal ve Birinci Dünya Savaşından üstelik de savaşarak çıkmış fakir bir ulusa, ulus bilincini aşılamaya çalışmış, 37 çok önemli fabrika kurarak ekonominin temellerini atmıştır. Ermeni sorunu ise bu dönemde çözümsüz kalmış Sahipsiz kalan Ermeni mal ve mülkü ise o yerlerin eşrafı tarafından paylaşılmıştır. Tehcir kararını alanlardan Talat Paşa yurt dışında iken bir Ermeni tarafından öldürülmüş, Cumhuriyet döneminde de yaklaşık 80 diplomatımız ile bazılarının yakınları, eşleri, çocukları katledilmiştir. Diplomatların katli dünya kamuoyunca kınanınca bu eylemler durmuştur. Son on yıllarda 40’a yakın ülkenin Parlamentosu, Vatikan ve ABD’de de dahil olmak üzere 1915 Ermeni olaylarını “soykırım”olarak kabul etmişlerdir.

Türkiye, Ermeni diyasporasının kuvvetli girişimleri karşısında görüşlerini yeterince anlatamamış, bazı Türk bilim adamlarına yazdırılan belgesiz, yeterli araştırmaya dayanmayan broşürler ise çoğu Misyonun tavan arasındaki karton kutularda dağıtılmadan kalmıştır.

Ermenistan’a ilk giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘dür. Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Dünya Kupası Grup Eleme Maçları dolayısıyla Erivan’da oynanacak Türkiye- Ermenistan maçını izleme davetini Dışişleri Bakanlığının da itirazına karşın kabul etmiş ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan’la 6 Eylül 2008’de Erivan’a gitmiştir. Gül’ün bu jesti yurt dışında büyük yankı yapmış ve “futbol diplomasisi” kavramı olarak diplomasi tarihine geçmiştir. Aslında Ermenistan’la iletişim, gerektiğinde İstanbul’daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatındaki Ermenistan Büyükelçisi aracılığı ile yapılmaktaydı.

Türkiye’nin ilk büyük adımını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yaparak ilk kez 2014’de, o zaman Başbakan iken Ermeni olaylarının 99. yıldönümünde, yazılı bir mesaj yayınlayarak “Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklerine sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz” diyerek bir bakıma özür dilemiştir. Bu açıklama ile birlikte Türkiye tarihinde Ermeni tehciri konusunda ilk kez bir başsağlığı, taziye mesajı yayınlanmıştır. Tam bir özür olmasa da bu açıklamalar günümüze kadar devam etmiştir.

Mesajın diğer önemli bir kısmında ise “…Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarının milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğu” vurgulanarak” Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar” ifadeleri bulunmaktadır. Mesaj Ermenice dahil dokuz dile çevrilerek Başbakanlığa bağlı Basın Yayın Genel Müdürlüğünün internet ortamında da yayınlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi de Erdoğan’ın bu mesajına destek vermiştir.

Bugün Ermenistan’ın ekonomik durumu oldukça kötü. Türkiye’den giden gıda ve diğer ihtiyaç maddeleri genel olarak Gürcistan üzerinden ve Gürcü aracılar vasıtası ile daha pahalıya gitmekte. Ermenistan’dan ise Türkiye’ye çalışmak üzere gelenlerin sayısının yüksek olduğu çok kere basında haber konusu olmuştur. Erivan’daki çoğu Ermeni Türkiye’den göç etmiştir. Türkiye ve Ermenistan dışındaki Ermeniler ise babaları, annelerinin yaşadıkları esas memleketleri olan Anadolu topraklarını ziyaret etmek istiyorlar. Sayın Erdoğan’ın mesajında ifade ettiği üzere benzer gelenek ve görenekleri paylaşıyoruz. Kafkas Dairesinden sonra Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı Yaşar Yakış’ın isteği ile bölgeyi tanımam nedeniyle yeni kurulan Petrol Boru Hattı Dairesi Başkanlığına getirildim. Yakış’la boru güzergahlarını görüşmek üzere Kafkas ülkelerine resmi ziyarette bulunduğumuzda, özellikle Ermenistan’da ikram edilen yemekler arasında imambayıldı, sarma gibi yemekleri ve bizdeki benzer tatlıları görünce çok sevinmiştik. Hele kapaklı sahanlar içinde gelen yemekler Ermenilerin geleneklerine ne kadar bağlı olduklarının göstergesi idi.

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre bugün Ermenistan’ın nüfusu 2 milyon 971 bin. Neredeyse Ankara’nın yarısı kadar. “Tek millet iki devlet” şiarını benimsediğimiz Azerbaycan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yakın ilişkiler kurarken Türkiye de üstelik de sınırdaşı ve kendi egemenlik yetkisini kullanarak 1992’de sınır kapılarını kapattığı Ermenistan ile neden ilişkilerini normalleştirmesin? Tabii bunları yaparken 1992’de kurulan Kafkas ülkeleri arşivini, o zaman Türkiye’nin 92 savaşını sonlandırmak için Ter Petrosyan ve Liberityan gibi Ermeni devlet adamları ile yaptığı görüşmeleri, Sayın Erdoğan‘ın tarihi mesajı ile Sayın A. Gül ve Dışişleri Bakanı Sayın Babacan’ın Erivan’daki temaslarının görüşme notlarını dikkatle okumak gerekiyor. Arşivler bunun için çok önemli.

Tabii bu ilişkileri düzeltirken kuzeyde Türkiye’yi, Ukrayna’ya yakınlığından dolayı mercek altına alan ayrıca Suriye’de de yakından takip eden Rusya Federasyonu ile de temasları aksatmayalım. Ne de olsa Rusya arka bahçesi olarak gördüğü Kafkaslara çok önem veriyor. O nedenle de Ermenistan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları arada bir Kremlin’e davet edilip gerekli “uyarıları” Putin’den alıyorlar. Eğer ilişkiler düzeltilecekse bunun istikrarlı ve kalıcı bir şekilde yapılması da önemli.

1992’de, Ermenistan ile sınırların kapatılması kararının ertesinde Kars’ın Çıldır ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı, Bakanlığı ziyaret ederek kapıların kapatılmasının bölge ekonomisine büyük zarar vereceğini zira Ermenistan’la sınır ticaretinden çok gelir elde ettiklerini belirtmişti. Geçim derdisiyaset dinlemiyor. Türk lirasının değeri ne olacak diye ekonomistler tartışırken Ermenistan’la ilişkilerimizin bu arada gündeme getirilmesi eski anılarımı canlandırdı.

Ben de paylaşayım dedim.

https://www.ocakmedya.com/ermenistanla-iliskiler-abdullah-gul-ali-babacandan-bugune/