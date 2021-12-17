“Ailem Sahakyan” Antakya Film Festivali’nde

Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nin korosu olan Sahakyan Korosu’nu konu edinen “Ailem Sahakyan” belgeseli, Ulusal Belgesel Film kategorisinde finalistler arasında.

Samatya’nın 560 yıllık kilise korosunu konu edinen belgeselin yönetmenliğini Erdil Onur Kocatürk yaptı.

İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’ne bağlı 20 kilise korosundan biri olan Sahakyan Korosu, 1461’den beri Samatya’da faaliyet gösteriyor. ‘Ailem Sahakyan’ belgeselinde koronun hem koristler hem de Samatyalı Ermeniler için ne anlam ifade ettiği anlatılıyor

“Ailem Sahakyan: Samatya Sahakyan Korosu” belgeseli, 19 Aralık Pazar günü Saat: 13.30’da Antakya Film Festivali kapsamında Hatay Tabipler Odasında gösterilecek.

Agos