Mecdelli Meryem’e uzanan bir keşif!

Hazreti İsa’nın ilk takipçilerinden Mecdelli Meryem’in (Magdalalı Meryem) doğum yeri olan İsrail’in Mecdel kentinde 2 bin yıllık bir sinagog keşfedildi.

Mecdel’de bulunan sinagoga Mecdelli Meryem’in gitmiş olabileceği belirtildi. Kazı direktörü Dina Avshalom-Gorni, “Mecdelli Meryem ve ailesinin bu sinagogta dini törenlere katıldıklarını düşünüyoruz” dedi. İncil’de Mecdelli Meryem, Hazreti İsa’yla tanıştıktan sonra yolunu değiştiren bir hayat kadını olarak tanımlanıyor. İncil’e göre, Mecdelli Meryem, Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmesini ve dirilişini görenler arasında.

Milliyet Gazetesi