CNN Türk yazarı İtalyalı Ermeni tasarımcı Giorgio Armani’den yazdı

CNN Türk yazarı Reha Erus, dünyaca ünlü Ermeni tasarımcı Giorgio Armani hakkında bir makale kaleme aldı.

Ermenihaber.am, Reha Erus’un makalesini sunuyor.

“Hiç şüphesiz İtalyan modası deyince akla ilk gelen tasarımcı Giorgio Armani’dir. Yani ‘King George’ Armani bugün 87 yaşında ve hala her sabah sporunu yapan, holdinginin başında olan ve zenginliğine zenginlik katan bir iş kolik.

Geçte olsan İtalya’da genelde iş adamlarına ve sanatçılara verilen Büyük Haç Şövalye unvanına geçenlerde layık görüldü. Daha önce moda ve tasarımda bu Şövalyelik1986 yılında Valentino’ya ve 2016’da Miuccia Prada’ya verilmişti. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ülkesini dünyada tasarımlarıyla pek çok dallarda kıvançla temsil eden Giorgio Armani’ye Büyük Haç’ı boynuna asarken ne denli onurlandırdığını itiraf etti.

Giorgio Armani 2008 yılında da Fransa’nın Legion d’honneur ödülünü almıştı. Bugün Armani stilistliği dışında bir çok dalda faaliyet gösteriyor. Restoranları, kafeleri, otelleri, iç mimari tasarımları, Armani Pazarı, Junior Armani, mutfak, mobilya, banyo gereçleri. Bunlar Holdinginin diğer çalışma alanları. Armani ısmarlama üzerine pek çok tasarımı da gerçekleştiriyor. Örneğin 52.Grammy Ödülleri için tüm sahne tasarımına imza attı.

Ünlü İngiliz futbol kulübü Chelsea için Stat projesini gerçekleştirdi. Formula1’de yarışan Ferrari takımının vizyonu da Kralm Giorgio’ya emanet. Keza bu yaz Avrupa Futbol Şampiyonasında mutlu sona erişen ‘Azzurri’ Milli Takımının resmi elbiselerini de Armani çizdi.

Yaşayan en ayrıcalıklı İtalyan ilan edilen ünlü stilist ayrıca sinema dünyasında pek çok yıldızı da giydiriyor, gardıroplarını düzenliyor, aksesuarlarını tasarlıyor. Bunlardan sonuncusu Lady Gaga.

Giorgio Armani ile sık sık karşılaşırdık. Milano’da ki defilelerinde, festivallerde, davetlerde. Bir keresinde İstanbul’da ki butiğinin açılışı öncesi Milano’ya davet etmişti.

Yaklaşık 30 dakika süren geniş kapsamlı bir röportaj yapmıştım. Soyadının Ermeni kökenlerinden geldiğini söylemiş ve atalarının1915’te savaştan kaçarak İtalya’ya göç edip doğduğu Piacenza’ya yerleştiğini vurgulamıştı. Babası Ugo’nun Armani soyadını Ermeni kökenli olduğunu simgelemek için aldığını da sözlerine eklemişti.

Kral Giorgio bugün hala tığ gibi ve işinin başında. Son verilere göre Armani Evi’nin değeri tam 7Milyar Euro. Yaratıcılığı dolu dizgin sürüyor ve 8.000 insana iş sağlıyor. Nice sağlıklı uzun yıllara Kral Giorgio”.

ERMENİ HABER AJANSI