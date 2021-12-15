‘Tanrı’ Zlatan, futbol aşığı Papa’nın huzurunda: Yeni kitabını ve ‘sihirli’ formasını hediye etti

Bir yandan gol atmaya devam ederken diğer yandan yeni çıkardığı ‘Adrenalina: Anlatılmamış Hikayem’ isimli kitabını tanıtan Zlatan Ibrahimovic, Papa Francis tarafından kabul edildi. Papa’ya kitabını ve imzaladığı Milan formasını hediye eden Ibragol, görüşmenin görüntülerini sosyal medyada paylaşırken ‘barış güvercini’ kesildi.

Kendini herkesin üstüne koymayı tanrı ilan etmeye vardıran dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Katolik alemin ruhani lideri Papa Francis ile görüşüp barış ve sevgi mesajları verdi.

500’den fazlasını oynadığı kulüpler için attığı 570’den fazla goldeki olağanüstü becerileriyle tanınan Zlatan Ibrahimovic, Vatikan’da Papa tarafından kabul edilmesinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

IbraGol, kilisenin 7 ölümcül günahtan biri addettiği kibre karşı alçak gönüllüğü vaaz eden Papa’yla paylaşımına ‘Barış ve Sevgi’ başlığını attı.

‘Şahsen vermek istedim’

MilanNews ve La Gazzetta dello Sport’un haberlerine göre Ibrahimovic, selamlaşmanın ardından Papa’ya “Sizin için bir şeyler getirdim ve bunları şahsen vermek istedim” diye hitap etti.

2020’den beri Milan forması giyen İsveçli milli futbolcu, Francis’e yeni yayımladığı ‘Adrenalina: Anlatılmamış Hikayem’ isimli kitabını hediye ederken “Bu, benim hikayemin bir parçası, hayatımın tanımını ve küçük bir mesajı içeriyor” dedi.

‘Papa Francis’e Göre Spor’ kitabıyla karşılık

“Memnuniyetle okuyacağım” yanıtını veren Francis, ‘Papa Francis’e Göre Spor’ kitabını uzatarak hediyeye hediyeyle karşılık verdi.

Annesi Katolik Hırvat, babası Müslüman Boşnak olan ve İsveç’te dünyaya gelip göçmen kökenli olmanın sorunlarıyla yüzleşen 40 yaşındaki forvet, Papa Francis’e imzalı formasını hediye ederken “Milan’ı sever misiniz” diye sorarak ekledi: “Bununla sahada biraz sihir yapıyorum.”

‘Hain taraftar’ Francis

Bu sözleri gülümseyerek karşılayan ve hediyeler için teşekkür eden Francis, futbol aşığı bir Papa. Memleketi Arjantin’de başkent Buenos Aires’in takımlarından San Lorenzo’nun ateşli taraftarı olan Francis, Vatikan’ın desteklediği bir eğitim ağı ile Buenos Aires’in rakip takımı Boca Juniors arasında ortaklık anlaşmasına varılması karşılığı Boca kulübünün üyesi olarak taraftarlığın en büyük günahlarından birini işlemişti.

Sputnik Türkiye