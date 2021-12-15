Putin, Macron ile Karabağ’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Belarus’taki göçmen krizi, Ukrayna ile artan gerilim ve Karabağ meselesi ele alındı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağ’daki durumu da ele alındığı görüşmede, Putin, Macron’a 26 Kasım’da Soçi kentinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yaptığı görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile 15 Aralık’ta yapacağı görüşmenin “yaralı geçeceği” umudunun paylaşıldığı görüşmede, AGİT Minsk Grubu (Rusya, ABD ve Fransa) eş başkanlarının çalışmaları başlatmasının “yararlı olacağı” dile getirildi.

Görüşmede, Putin ve Macron, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

ERMENİ HABER AJANSI